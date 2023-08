Lucero Mijares brilla con estrella propia: "Estoy cumpliendo mi sueño más grande"

"La verdad es que creo que sí”, afirmó con seguridad Lucero Mijares Hogaza al cuestionarla sobre si siempre supo que su vocación se encontraba sobre los escenarios.

“Desde muy chiquita cantaba mucho en mi casa, en la regadera. Mis papás me decían que era un poco afinada para lo chiquita que era”, contó en entrevista con Panorama de El Heraldo de México, la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, quienes la alentaron desde un inicio para que siguiera sus pasos.

Así fue como la joven de 18 años tuvo sus primeros acercamientos con la música de la mano de sus papás.

“(Mis papás) me llamaron para que hiciera algo con ellos en el escenario. Primero fue en mi casa, en el streaming que hicieron”, comentó. De sus primeras grabaciones de forma profesional, la cantante recuerda que fueron “en algún disco de mi papá”.

Sin embargo, fue un hecho en concreto el que la convenció de que la música era para lo que había nacido: cantar en el Auditorio Nacional durante la gira de sus padres, “Hasta que se nos hizo” (la cual se llevó a cabo a finales del año pasado), en donde la joven brilló por su talento nato. “Esa vez fue la primera vez que me subí a un escenario tan grande”, enfatizó Lucero.

El teatro musical es su pasión. Foto: Cortesía

Una persona con “mucho carácter”, es como Lucero Mijares se percibe a sí misma y es una de las cuestiones con las que se identifica con Dorothy, personaje al que le da vida en el musical “El Mago”, en donde la joven cantante hizo su debut en el mundo del teatro.

“He aprendido mucho de la responsabilidad que se necesita y del profesionalismo, es de las artes más completas porque tienes que hacer las tres cosas, bailar, cantar y actuar, al mismo tiempo en caso de un musical. Y la verdad es que me ha enseñado muchísimo a ser muy responsable, a ser puntual, a disciplinarme y también a disfrutar todo al ciento por ciento”, reflexionó la joven sobre su experiencia en el teatro musical.

Mencionó uno de los consejos más importantes que le han dado sus padres.

“Disfruta todo, aunque esté teniendo un mal día, disfrutar muchísimo porque no sabemos si mañana seguiremos aquí”. “Seguir aprendiendo” ha sido otro de los consejos que Lucero y Mijares le han dado a la cantante.

En lo que se refiere a sus sueños profesionales, actualmente, Lucero se encuentra cumpliendo uno de ellos.

“La verdad es que, estar en 'El Mago' es uno de mis sueños más grandes. Nunca me imaginé que fuera a ser tan rápido y la verdad es que estoy extremadamente feliz”; sin embargo, visualizándose hacia el futuro, le gustaría llegar a Broadway: “Muchas veces le he preguntado a mi mamá si cree que algún día me podría ver en Broadway y ella dice que sí”, sueño del que suele bromear: “Justamente, el otro día hablábamos, que por lo menos estar de árbol cuatro, yo sería la más feliz”.

“Sigan luchando, hasta que lo consigan”, es el consejo que la actriz le envía a las y los jóvenes que tengan sueños por cumplir.

“Yo siempre he dicho que es bueno aprender de todo, aunque no tenga que ver con tu sueño, pues nunca sabes si en tu sueño vas a tener que saber de matemáticas o mecánica. Aprender de todo, creo que es muy importante”, concluyó la artista.

Siguió los pasos de sus famosos padres. Foto: Cortesía

LUCERO EN CORTO

¿Cómo te defines a ti misma?

Necia, alegre, simpática, amiguera y creo que también muy sencilla. Y también creo que muy humilde.

¿Qué es lo primero que haces al despertar?

Obviamente querer volver a dormir, ¡claro! Salir a ver a mis perros, poner música o hasta ver TikTok.



Hasta ahora, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida?

Uno es “El Mago”, me tiene encantada. Y otro, cuando canté con Melendi en el Auditorio, me invitó él a cantar y es el amor de mi vida.

¿A quién admiras?

A mis papás. A toda mi familia. A Melendi. Y a todos los que pertenecen a “El Mago”.

Si tuvieras que hacer un personaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería?

Me voy a la fantasía… sería un personaje que cantara, que le gustara el teatro, que le gustaran todas las artes, que pudiera teletransportarse, tener muchos perros, que pudiera respirar abajo del agua y volar. Que pudiera ser feliz, que disfrute mucho todo lo que tiene a su alrededor y que disfrute mucho de sus seres queridos, porque no sabes cuándo se van o cuándo es que se va a acabar este ciclo.

En su debut se lastimó el pie y así dio función. Foto: Cortesía

HA DICHO

“… ese es uno de los consejos que me dan mis papás, disfrutar todo, aunque esté teniendo un mal día”.

“Dorothy tiene mucho carácter, y yo también lo tengo, aunque a veces no se note, sale la Lucero Mijares”.

SU GRAN PASIÓN

A los 13 años grabó algunas canciones en un disco de su papá.

Cuando tenía 17 años se subió por primera vez a un escenario, en el Auditorio Nacional.

Uno de sus momentos favoritos sobre el escenario fue cantar con Melendi a quien admira.

DESDE EL ESCENARIO

Actúa en la obra “El Mago”.

Estará en cartelera hasta octubre de este año.

Da funciones viernes, sábados y domingos.

Es una Dorothy moderna con la que Lucero se identifica en el carácter.

Por Daniela Zambrano

Fotos: Cortesía

MAAZ