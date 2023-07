Tekashi 6ix9ine regala miles de dólares y hace llorar a sus fanáticos en República Dominicana, país de donde es Yailin

Aunque el rapero Tekashi 6ix9ine suele manejar un estilo rudo para su carrera en la industria musical, ha dado a conocer que es todo lo contrario, pues así lo dicen sus fanáticos al conocer las demonstraciones de humildad y generosidad que tiene con las personas necesitadas de los países que visita.

Ahora que la celebridad está en República Dominicana aprovechó para sacar 40 mil dólares en efectivo de su millonaria cuenta y repartirlo entre los habitantes de dicho país, la actividad benéfica quedó grabada en cámaras y ahora fue viralizada en algunas plataformas digitales en las que reconocen la labor de Daniel Hernández, conocido públicamente como Tekashi 6ix9ine.

Grabó el momento junto a gente que le da el dinero. Capturadepantalla IG/nyc.6ix9ine

“No hay nadie como tú”, se escucha de la voz con llanto de una de las mujeres que recibió varios billetes de la mano de la celebridad, quien acudió al lugar vestido con prendas de marca y collares de lujo, tal y como es usual en su manera de vestir diario o cuando se sube a algunos de los escenarios a dar un concierto.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y en texto también se aprecia lo mucho que gustó a sus seguidores que acudiera a poblaciones con necesidades a brindar algo de lo que gana con su música, pues incluso algunos mencionaron que todos los famosos deberían pensar en los que “menos tienen”.

Se caracteriza por presumir sus lujos. Capturadepantalla IG/nyc.6ix9ine

“Cada quien da de lo que tiene en su corazón, Dios te siga bendiciendo”, “Dios te de larga vida para que siga quitando hambre y llevando alegría a esas personas que no tienen que comer”, “Cuando sabemos dónde crecimos la humildad nunca se pierde bendiciones” y “Dios esté contigo todo el tiempo y te cuide para que sigas haciendo obras como estás. Tu madre hizo un buen trabajo contigo mi niño Dios la bendiga también”, son solo algunos de los reconocimientos que obtuvo.

Yailin “la más viral” y la relación con Tekashi 6ix9ine

Hay que recordar que Tekashi 6ix9ine está en República Dominicana debido a que acudió a visitar a Yailin “la más viral” quien recientemente se sometió a una cirugía estética para moldear su figura, por lo que la estrella no dudó en acudir a cuidar a la chica y hasta se tomó una fotografía junto a ella en el hospital.

Tiene una presunta relación con Yailin “La más viral”. Capturadepantalla IG/nyc.6ix9ine

La presunta pareja además tiene preparada música juntos y se les ha visto en algunas entrevistas con demonstraciones de afecto. Recientemente se dio a conocer una discusión que tuvo Tekashi con Anuel AA, ex de Yailin y padre de su hija Cattleya a través de redes sociales, ya que el originario de Puerto Rico subió una fotografía de la bebé a su cuenta en Instagram, dejando al descubierto la identidad de la niña que no había sido revelada por la madre.

La acción de Anuel AA no le pareció al rapero quien despotricó contra él en un comentario y expresó que desde que Cattleya nació no se había hecho responsable de ella, por lo que no tenía derecho de hacer las cosas de esa manera y lastimando las decisiones de quien por varios meses fue su pareja sentimental Yailin “la más viral”.