Tekashi 6ix9ine contra Anuel AA, ¿por qué el rapero no soporta al reguetonero?

La esporádica relación entre Anuel AA y Yailin “La más viral” inició tan repentinamente como terminó, pues aunque la pareja comenzó a salir en 2021, fue hasta 2022 cuando confirmaron su relación en redes sociales y al poco tiempo anunciaron que se convertirían en padres de Cattleya. Sin embargo, en febrero de 2023 el ex de Karol G anunció el rompimiento con la cantante puertorriqueña, un mes previo al nacimiento de su hija.

“Yailin es la madre de mi hija”, “No estoy con ella, pero es la madre de mi hija”, dijo Anuel en aquel momento.

El pasado 13 de marzo, Jorgina Guillermo mejor conocida como Yailin “La más viral” compartió en sus redes sociales un mensaje dedicado a su hija y con el que reveló que ya se había convertido en madre. “¡Bienvenida al mundo, Cattleya, pequeña princesa! Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre”, publicó.

En las imágenes compartidas por la cantante puertorriqueña también aparece Anuel AA, pues estuvo presente en el parto de la madre de su hija, quien tras el nacimiento de Cattleya expresó a los medios su felicidad por la llegada de su bebé a este mundo. “Tal vez haga mandar customizar [una jersey] la mitad de República Dominicana y la mitad de Puerto Rico, aunque sea puertorriqueño ya tengo hija dominicana, acaba de nacer y ya me siento ‘domi’”, dijo.

Desde el nacimiento de su hija, Yailin “La más viral” decidió no mostrar su rostro en las redes sociales, manifestando su intención de mantenerla alejada de la exposición mediática. Al menos hasta que cumpliera entre cuatro y cinco meses de edad. Algunos rumores indican que Yailin tenía una exclusiva con una revista para revelar el rostro de su hija en un momento posterior.

Sin embargo, Anuel AA no respetó ese acuerdo al publicar una imagen que mostraba el rostro de Cattleya. Y es que era predecible una reacción del reguetonero luego de que su exesposa Yailin “La Más Viral” publicara en sus redes una foto de su hija en común, en brazos de Tekashi 69, enemigo del exponente urbano boricua. Pero la respuesta fue mucho más de lo que se esperaba y desató un revuelo en las redes.

Yailin "La Más Viral" publicó una imagen de su hija en brazos de Tekashi 69.

A través de sus redes sociales, Anuel AA compartió un carrusel de imágenes personales en sus redes sociales donde destaca una en particular, en la cual muestra a su bebé Cattleya. «ESA TIRAERA NO ES PA MI, QUIZÁS ES PA MOLUSCO Y CHENTE O TALVEZ ALOFOKE, NO SE JEJE PERO BUENO… pa’ los q hacen podcast (sic)» escribió el reguetonero.

Desde el nacimiento de su hija, Yailin "La más viral" decidió no mostrar su rostro en las redes sociales, pero Anuel AA no respeto ese acuerdo.

Tras la publicación de Anuel AA, Tekashi 6ix9ine, actual pareja de Yailin “La Más Viral”, no tardó en escribirle un mensaje a su ex amigo en el que le expresa su molestia por ausentarse los últimos meses y ser un padre irresponsable con los gastos económicos de su hija Cattleya. “Eres una rata. No es mi lugar que dios me perdone por este comportamiento, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista”, dijo.

“Es tu hija, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses”, expresó Tekashi 6ix9ine.

Ya existía una enemistad entre el rapero y el reguetonero

Luego de que se confirmara la relación entre Yailin “La más viral” y Tekashi 6ix9ine, muchos comenzaron a recordar la enemistad que el rapero mantiene con Anuel AA, con quien trabajó algunos temas musicales hace algunos años.

No es el noviazgo de Tekashi 6ix9ine con Yailin lo que los hizo enemigos dentro de la industria del entretenimiento, sino su propia relación y las acciones que rodearon a ambos, sin dejar de lado lo mal que se llevaron por algún tiempo.

Fue en 2028 cuando ambos comezón su carrera artística y tuvieron la oportunidad de colaborar en dos ocasiones, con los éxitos “Bebé” y “La mala”, los cuales ayudaron a forjar una increíble relación cercana, incluso, se llamaban entre ellos “hermanos”, pero eso quedó atrás un año más tarde.

Anuel AA y Tekashi 6ix9ine eran amigos. Foto: Pinterest @natuhhlie_·she/her

Luego de que Tekashi 6ix9ine fuera acusado de nueve cargos y posteriormente arrestado, estuvo algún tiempo en prisión, momento en el que comenzaron los desacuerdos, pues su “hermano” y su respuesta no fue nada agradable. Según dijo en aquel momento cortó toda relación con su colega de trabajo, además consideró sus acciones como inadecuadas.

La situación se complicó cuando Tekashi 6ix9ine salió de la cárcel, pues dio su versión de los hechos y aseguró que habló con Anuel AA todo ese tiempo, además, hasta mostró el audio de una supuesta canción en la que estaban trabajando. Durante la conversación también expuso que se sintió utilizado por su ex amigo para impulsar su música.

Tras aquel suceso, ambos comenzaron las tiraderas entre ambos en redes sociales, lo que acrecentó su enemistad. Actualmente, ambos se mantienen en la misma posición y se cree que su batalla seguirá tomando fuerza debido a la actual relación entre Yailin y Tekashi 6ix9ine.