Tekashi 6ix9ine defiende a Yailin “La más viral” con polémico mensaje para Anuel AA: “Eres una rata”

Aunque Yailin "La más viral" y Tekashi 6ix9ine continúan negando que existe un romance entre ellos sus acciones dicen lo contrario, esta vez el rapero salió en defensa de la cantante con un polémico mensaje para Anuel AA luego de que éste compartiera en redes sociales una fotografía de su hija Cattleya pese a que la rapera ha intentado mantener oculta la identidad de la pequeña de tan sólo tres meses de edad.

Tras su polémica relación con el intérprete de "La Jeepeta", la rapera dominicana ha intentado mantener los detalles de su vida privada alejada de los reflectores y esto incluye imágenes de su pequeña hija a quien nadie conocía hasta este 5 de junio cuando, en plena celebración por el cumpleaños 21 de Yailin, Anuel AA compartió una fotografía de Cattleya recién nacida y otra con una misteriosa mujer que seria su nueva pareja.

Anuel AA junto a su nueva novia. Foto: IG @anuel

Esto habría significado un duro golpe para Jorgina Guillermo Díaz, pues Tekashi 6ix9ine no dudó en defenderla al realizar un comentario el perfil de Instagram de Anuel AA donde revela que tampoco ha aportado lo que le corresponde para el cuidado necesario de su hija que incluye comida y pañales.

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses: pañales, renta pa’ la casa, leche, ropa.. pa’l mundo. Puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una rata, la definición. Por eso tienes solamente una foto del hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”, se lee en el mensaje.

Mensaje de Tekashi para Anuel AA. Foto: IG @anuel

¿Yailin "La más viral" le responde a Anuel AA?

Todo indica que la controversia no terminó con las imágenes compartidas por Anuel AA, pues la voz de "Chivirika" también compartió en sus historias de Instagram una fotografía que los internautas de inmediato tomaron como una respuesta a su expareja y a los rumores sobre una relación con el rapero mexicano-puertorriqueño.

"Qué mejor regalo que este", se lee en la imagen donde se puede ver a la hija Yailin "La más viral" mientras Tekashi 6ix9ine la sostiene en brazos, además de que la rapera haría referencia a la celebración por su más reciente cumpleaños en el que, además, recibió costosos regalos, flores y fajos de billetes del cantante.

Fanáticos han señalado que la imagen de Anuel AA sería muestra de celos luego de los videos compartidos en redes sociales por 6ix9ine donde llena de costosos obsequios a Yailin y recalca el cariño que siente tanto por ella como por su hija Cattleya.