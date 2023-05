¡Olvida a Anuel AA! Las pruebas de que Yailin “La Más Viral” estrenaría romance con el rapero 6ix9ine

La relación de Anuel AA con Yailin “La Más Viral” se ha mantenido en el ojo del huracán desde de que se dio a conocer hace poco más de un año, pese a su separación la rapera dio de qué hablar una vez más aunque esta vez por los rumores de un romance con Tekashi 6ix9ine, cantante que tiene una fuerte enemistad con su expareja.

En días recientes el periodista Jordi Martin reveló en un reporte publicado en YouTube que la intérprete de “Chivirika” estaría dejando atrás su polémico romance con Anuel AA, todo en medio de las indirectas que el cantante puertorriqueño ha enviado a su ex, Karol G, a quien también le dedicó su más reciente sencillo por el que recibió una ola de criticas en redes sociales debido a lo impactante de la letra.

Leyenda

La última postal de Yailin compartida en su cuenta de Instagram sería una prueba más del supuesto romance con el también compositor estadounidense, pues en ella muestra una lujosa camioneta que lleva un gran moño rojo de regalo. Esto debido a que sería un obsequio del también compositor estadounidense que no dudó en responder con un emoji de corazón, algo que borró tan sólo unos minutos después.

Pruebas de supuesto romance

El periodista Jordi Martin detalló que personas cercanas a la cantante revelaron que habría pasado la noche con Daniel Hernández, como es el nombre de pila del rapero, en un hotel de Santo Domingo, en República Dominicana. Así lo muestra un video en el que supuestamente se observa al cantante llegando con lujosos regalos que entregó en su encuentro.

A esta prueba se suma el video en el que en una entrevista Tekashi 6ix9ine revela estar enamorado de una celebridad que, en aquel momento, aún estaba casada y por ello lo rechazaba: “Tengo una que me gusta mucho, pero no me hace caso (…) Me dice que soy un bobo, que tiene marido y es duro también, pero yo estoy más duro, yo le dije que no es competencia y lo que él gaste yo gasto más. Dice que está feliz”.

La noticia del nuevo romance podría enfurecer a Anuel AA, pues tiene una fuerte enemistad con 6ix9ine luego de saber que habría delatado a los integrantes de una pandilla por la que fueron arrestados por delitos como posesión de armas de fuego. “Le tengo cariño. Sólo que él hizo eso, entonces él se puede quedar de su lado y yo del mío. No puedo apoyar ese tipo de cosas”, dijo el ex de Karol G en entrevista para Complex.