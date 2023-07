VIDEO: Así responde Jungkook de BTS a los rumores de citas entre V y Jennie de BLACKPINK

Recientemente, el cantante surcoreano Jeon Jungkook, conocido simplemente como Jungkook de BTS, decidió responder a sus fans sobre los rumores de citas que surgieron entre su compañero de grupo V y la cantante de K-Pop Jennie de BLACKPINK, pues durante una transmisión en vivo por Weverse le preguntaron al respecto y no dudo en hablar.

En un live que realizó hace poco, el intérprete de "Seven" agradeció a sus fans por el apoyo que ha recibido, pues su sencillo debut ha sido bien recibido desde su lanzamiento. Además, platicó con el ARMY, nombre de su fandom, sobre su presentación en el Inkigayo, programa musical donde ganó.

(Créditos: Facebook / BTS)

¿Qué dijo sobre los rumores de citas entre V y Jennie de BLACKPINK?

Durante la transmisión en vivo, Jungkook de BTS leyó algunas de las preguntas de sus seguidores, pero mencionó que no podía responder todas porque eran demasiadas. Sin embargo, se percató de que algunos hacían comentarios íntimos sobre él y otros de sus compañeros, por lo que no dudó en decir algo sobre esto. De hecho, una de las preguntas hablaba sobre la supuesta relación entre Jennie de BLACKPINK y V de BTS.

Así preguntó una ARMY sobre Jennie y V. (Créditos: Captura de comentarios Weverse)

"No, simplemente no puedo responder a todos los comentarios. Veo todos los comentarios, pero no es como si estuvieras haciendo una pregunta por la que tienes curiosidad, así que deja de pensar que te estoy ignorando. Yo puedo expresar mis sentimientos, pero también soy una figura pública y cantante...", detalló el artista de K-Pop, quien fue muy respetuoso ante las preguntas incomodas de algunos fans.

Jungkook estaba contento en el live con sus fans. (Créditos: Weverse)

ARMY pregunta sobre Jikook y otras ships

Por otro lado, algunos fans incomodaron a Jungkook de BTS al cuestionarlo sobre las ships que existen en el fandom, pues algunas preguntaron sobre su relación con miembros como Jimin o Taeehyung. Ante esto, él mencionó que no suele ver diario a sus compañeros, por lo que no sabe que hacen todo el tiempo. Sin embargo, agregó que cuando los vea les dirá que el ARMY los extraña.

"No sé, debe estar en algún lugar por ahí (Taehyung). No sé dónde están los miembros todo el tiempo, le haré saber que ARMY lo está buscando", agregó el cantante de los Bangtan Boys, quien aseguró extraña a sus compañeros que están en el servicio militar, Jin y Hoseok.

Kookie agradeció el apoyo del ARMY. (Créditos: Weverse)

