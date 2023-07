Jungkook de BTS y Jennie de BLACKPINK muestran en video su buena relación

BTS y BLACKPINK se han convertido en los grupos más importantes de K-pop, pues ambos dominan los charts internacionales con su música. Aunque hay veces que suele surgir una rivalidad entre los fanáticos, la realidad es que los idols tienen una buena relación de ellos, ejemplo de esto es el reciente video en el que se ve a Jungkook y Jennie conviviendo en una fiesta. Las imágenes han impactado a los seguidores de las bandas, quienes no pararon de comentar sobre esta inesperada situación.

Así es la relación de Jungkook y Jennie

En redes sociales como Twitter y TikTok está circulando un video captado en la fiesta de lanzamiento de la colección "Jennie for Calvin Klein" de la famosa marca de ropa interior que eligió a la cantante de "Solo" como su embajadora. En dicho evento realizado en Seúl, Corea del Sur, asistieron más de 400 invitados, entre los que estaba el menor de Bangtan, quien también es la imagen de la firma desde marzo de este año.

Aunque en un principio se observó que Jungkook y la integrante de BLACKPINK estuvieron en el mismo lugar, casi no convivieron debido a que no se encontraron, ya que había muchas personas y la artista se encontraba con sus amigos. Sin embargo, recientemente se dieron a conocer nuevas imágenes en las que se puede ver cómo el intérprete que acaba de debutar con "Seven" se acerca a su compañera para saludarla.

En el video que se rescató de una transmisión por redes sociales se alcanza a ver a Jennie en un cuarto rodeado de cristales, después se acerca Jungkook y le dice algunas palabras, pues ella asiente la cabeza en tono de afirmación. Las imágenes muestran la buena relación que tienen, aseguraron muchos fanáticos, ya que conversan con confianza, sin mostrarse nerviosos o apresurados.

En mayo Jennie hizo una fiesta a la que invitó a Jungkook IG @jennierubyjane

Aunque el evento fue en mayo, apenas se dieron a conocer los clips en donde Jennie y Jungkook están hablando, por lo que ha comenzado a ser un debate en redes sociales, ya que mientras algunos miembros del ARMY aseguran que no es el "Golden Maknae", otros están felices de ver esta interacción entre los artistas. Asimismo, hay algunos fanáticos más arriesgados que se han puesto a deducir que se llevan tan bien por el supuesto romance que mantiene V con la integrante de BLACKPINK.