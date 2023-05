V de BTS y Jennie "confirman" su relación y enloquecen a sus fans con estos VIDEOS juntos

¡V de BTS y Jennie de BLAKCPINK volvieron a emocionar a sus fans! La pareja habría sido atrapada en un viaje a París donde fueron captados por un fotógrafo y fans. En redes sociales, se han divido opiniones, pues sus agencias nunca negaron, pero tampoco confirmaron su relación.

Recientemente se informó que Jennie asistirá al festival de Cannes por la presentación de "The Idol", serie de HBO donde debutará como actriz. Por su parte, V de BTS viajó a París en medio de un evento de moda de la marca Celine, de la cual es embajador, por lo que ambos se encontrarían tarde o temprano.

Algunas fans siguen sin creer que se trate de la pareja K-Pop, pero los nuevos videos de Jennie de BLACKPINK y V juntos confirmarían su relación después de meses de rumores.

BTS: V y Jennie de BLACKPINK son vistos en público por primera vez juntos

La mañana de este miércoles, fans compartieron varios videos que muestran a V de BTS y Jennie en París, la pareja habría tenido una cita muy romántica en la ciudad del amor. Las imágenes han sido tomadas desde la distancia, según el autor que los grabó, quien es un fotoperiodista que confirmó que se trataba de los idols.

Además, las fans de ambos han encontrado similitudes en la vestimenta de sus acompañantes, pues sus managers personales los estaban siguiendo de cerca. V de BTS y Jennie de BLACKPINK no dudaron en mostrar su amor, pues en los videos van tomados de la mano.

Algunas fans insisten en que no se trata de ellos, o al menos no del cantante. Hasta ahora, sus agencias no se han pronunciado al respecto y algunos usuarios coreanos creen que se ven bien juntos. Algunas ARMY trataron de desacreditar que se trata de su favorito, ya que V viajó a la ciudad de Niza, pero no es imposible que ambos se dieran el tiempo de encontrarse en medio del camino a sus próximos eventos.

Te puede interesar:

BTS: Ella es Keira, la chica que estuvo con Jimin y enloqueció al ARMY con este VIDEO juntos

Dramas coreanos: Donghae de Super Junior regresa con "Oh! Young Sim", su primera serie en 9 años