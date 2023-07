Suga de BTS exhibe a su compañero Jimin y revela un secreto que pocos conocían

Hace unos días, el cantante surcoreano Jimin, quien se ha posicionado como uno de los mejores solistas de su generación gracias a canciones como "Like Crazy" o "Set Me Free Pt. 2", recibió un obsequio por parte del actor estadounidense Ryan Gosling, quien recientemente apareció en la película "Barbie". El regalo, fue una guitarra acústica de color negro, la cual pertenece a Ken, uno de los personajes principales del filme.

De acuerdo con Ryan, el detalle fue otorgado al artista K-Pop debido a que anteriormente utilizó uno de los atuendos que el personaje de Ken también usa en la producción. Se trata de un conjunto negro tipo vaquero que Jimin presumió en el video musical de "Permission To Dance" y todos sus fans conocen. "Si copias el estilo de otro Ken tienes que darle tu posesión más preciada, así que espero aceptes la guitarra de Ken como mi humilde ofrenda. además, Ken no toca de todas formas, así que estará mucho mejor en tus manos", mencionó el actor en un video.

La guitarra que le regalaron a Jimin. (Créditos: Twitter / @jiminievenus)

¿Cuál es el secreto de Jimin?

Sin embargo, recientemente Suga, integrante de BTS, rompió el sueño de Jimin, pues escribió en un comentario en Instagram que el regalo de Gosling no le serviría de nada, ya que no tiene habilidades para los instrumentos musicales. Por lo tanto, su amigo no sabe tocar la guitarra, así que, el detalle del actor podría nunca ser usado. "Pero si realmente apestas tocando la guitarra", mencionó Yoongi.

Ante esto, algunos fans de la boyband, conocidos como ARMY, se mostraron muy divertidos, pues les pareció tierno que Suga revelara que su amigo no sabe tocar la guitarra. Sin embargo, aseguran que podría aprender a tocarla y en un futuro cercano sorprendería a todos con una canción acústica.

Jimin con la guitarra de Ken. (Créditos: Twitter / @gabiihopekook)

ARMY reacciona a la revelación de Suga

Por su parte, J-Hope también comentó el post de Jimin y elogió el inglés de su compañero, pues mencionó que habla con fluidez el idioma inglés. "Hablas inglés muy bien", escribió el cantante de "MORE". Mientras tanto, el ARMY siguió comentando sobre el mensaje de Suga en el post de su amigo. "El Yoongi nomás apareció para exhibir a Jimin JAJAJAJAJAJA" y "La diferencia en los comentarios de Yoongi y de Hobi en la publicación me está matando ", fueron algunas de las reacciones.

(Créditos: Twitter / @jiminievenus)

