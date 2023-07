VIDEO: Jungkook de BTS rompe en llanto por esta noticia y el ARMY lo consuela

Recientemente, el intérprete surcoreano Jeon Jungkook, mejor conocido como "Golden Maknae", hizo llorar a sus fans luego de romper en llanto durante una transmisión en vivo, pues mostró su lado más sensible frente a miles de ARMY que lo miraban a través de la plataforma de Weverse.

Jungkook de BTS, quien hace poco debutó como solista con su sencillo "Seven", dejó claro que es una persona muy sensible y siente un gran cariño por sus seguidores, quienes lo han apoyado desde que debutó con BTS en el 2013 hasta su reciente sencillo en solitario.

Kookie lloró frente a sus fans. (Créditos: Captura / Weverse)

¿Por qué lloró Jungkook de BTS?

De acuerdo con los fanáticos del maknae de BTS, no pudo contener las lágrimas cuando escuchó "Love Letters", una canción que el fandom dedicó a la boyband con motivo del 10 aniversario de su debut. Pese a que la melodía ya tiene semanas que se estrenó, el cantante de "Euphoria" apenas la pudo escuchar, por lo que se emocionó mucho.

"Muchas gracias. En verdad, los ARMY son los mejores. ¡Ah lloré! No pude evitarlo, aunque no lloro fácilmente", contó entre lágrimas el "Golden Maknae", quien aseguró que no sabía de la canción de sus fans para la banda. Por su parte, Jimin, también miembro de los Bangtan Boys, logró escucharla cuando recién fue lanzada y aunque no lloró como su compañero, él tampoco pudo evitar sonreír al oírla por primera vez.

Además, agradeció por la canción que escribió el ARMY. (Créditos: Captura / Weverse)

ARMY consuela a Jungkook

Luego de que los fans se dieron cuenta de que Jungkook estaba llorando tras escuchar "Love Letters", se mostraron muy felices, ya que realmente le gustó la canción que le dedicaron con amor. Además, le pidieron que no llorara más, pues la canción fue escrita con mucho amor para los miembros de BTS.

"¿Por qué me estoy enterando hasta ahora? Salió hace un mes. Estoy tan conmovido. ¿Es así como se sienten cuando escribimos canciones para fans?", detalló el miembro más joven de la boyband de K-Pop, quien pidió a sus fans que lancen un disco físico para que lo compre.