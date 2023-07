FOTOS: Ryan Gosling confiesa que Jimin de BTS debió interpretar a Ken en “Barbie”

La estrella de K-Pop Jimin de BTS ha ganado fama mundial gracias a su talento, pues ha logrado demostrar que dentro de la boyband es uno de los mejores bailando y cantando. Además, como solista también ha destacado, pues hace poco se volvió uno de los intérpretes de su género más escuchados en la plataforma Spotify gracias a canciones como "Like Crazy" o "Set Me Free Pt. 2".

Por si fuera poco, tiene un excelente estilo para vestir y se ha convertido en la imagen de diferentes marcas de lujo, pero hasta el momento no ha logrado resaltar en la actuación. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto gracias a la revelación del actor Ryan Gosling.

El actor mandó un mensaje para Jimin. (Créditos: Captura / TW / @sugadboy)

¿Jimin pudo ser Ken en "Barbie"?

A través de redes sociales se viralizó un video donde el actor estadounidense Ryan Gosling lanzó un mensaje para el cantante surcoreano Jimin, quien es famoso por ser uno de los miembros de BTS, pues confesó que hace poco notó que el intérprete de "Like Crazy" usó antes que él uno de los atuendos que portó en la película "Barbie".

Además, reconoció que Jimin es un talentoso cantante, por lo que pudo ser una buena opción para interpretar el personaje del muñeco Ken en la película de la muñeca rubia. Asimismo, aseguró que el outfit se ve veía mejor al artista de K-Pop, así que decidió regalarle algo por ese motivo.

Jimin usó antes que Gosling el conjunto vaquero de color negro. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Qué le regaló a Jimin de BTS?

"Hola Jimin, soy Ryan Gosling. noté que tu atuendo en 'Permission To Dance' es el mismo que mi atuendo de Ken en la próxima película de 'Barbie'. Tengo que reconocerlo, lo usaste primero, definitivamente lo luciste mejor y hay un código no hablado de Ken que dice que si copias el estilo de otro Ken tienes que darle tu posesión más preciada, así que espero aceptes la guitarra de Ken como mi humilde ofrenda. además, Ken no toca de todas formas, así que estará mucho mejor en tus manos", detalló el intérprete en un video que circula en la red.

Aunque Jimin no ha respondido al obsequio del actor, los fans de la boyband, conocidos como ARMY, se han mostrado muy emocionados, ya que están de acuerdo en que Jimin luce mejor el atuendo de vaquero que usó en el video de "Permission To Dance".

Jimin en el video de "Permission To Dance". (Créditos: Facebook / BTS)

"Amamos a Jimin y a Ken, gracias por el regalo", "Jimin sería genial de Ken, pero ambos son increíbles", "Jimin es mi Ken favorito" y "Te amamos por esto Ryan Gosling", fueron algunas de las reacciones en Twitter por parte del fandom de los Bangtan Boys.