BLACKPINK: Ella es la integrante que dejará la girlband y estas son las pruebas

Cada vez falta menos para que la banda de K-Pop BLACKPINK termine su contrato con la agencia YG Entertainment , por lo que los fans de la agrupación, conocidos como BLINKS, se han mostrado sumamente preocupados, ya que de esto dependerá el futuro de las chicas. Además, solamente faltan unos días, pues será el siguiente 8 de agosto cuando terminen sus lazos con la empresa en las vio crecer.

Hasta el momento, la agencia surcoreana asegura que se encuentran en tratos con las chicas, así que muchos tienen la esperanza de que BLACKPINK siga por mucho tiempo. Sin embargo, existe una integrante que podría salir, ya que ha recibido mejores ofertas en el extranjero y es muy popular a nivel mundial.

BLACKPINK debutó un 8 de agosto del 2016. (Créditos: Facebook/ BLACKPINK)

¿Quién es la miembro que dejaría BLACKPINK?

Aunque esto no ha sido confirmado, lo cierto es que Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa, es quien corre mayor riesgo de no renovar contrato con la YG Entertainment, pues desde hace un tiempo se ha rumorado que ha tenido mejores ofertas laborales. Además, es una de las integrantes más populares y ha brillado como solista, por lo que no necesita trabajar en grupo.

Asimismo, Lisa es la única de las chicas que nació en Tailandia y no tiene familia en Corea del Sur, así que existe una mayor probabilidad de que tome una decisión para estar más cerca de su gente y su país natal, donde cuenta con miles de seguidores que la apoyan desde que debutó el 8 de agosto de 2016 con la banda de K-Pop.

Lisa es la menor de las chicas. (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

¿Podría Lisa quedarse con la girlband?

Sin embargo, Lalisa quiere mucho a sus compañeras Rosé, Jennie y Jisoo, por lo que podría pensar más de una vez antes de dejar a BLACKPINK. A su vez, la fama de la girlband de K-Pop ha crecido en los últimos años, pues fue hace poco cuando lograron presentarse en los premios MTV Video Music Awards, en el festival Coachella o en recintos como el Foro Sol en la Ciudad de México, el cual tiene una capacidad de alrededor de 60 mil personas.

Además, su familia suele acompañarla a donde vaya, por lo que no los extraña mucho, sobre todo su mamá, quien ha ido con ella a muchas ciudades del "Born Pink Tour". A pesar de esto, también ha mencionado que le gustaría probar más cosas, lo que podría ser una señal sobre su futuro con la agrupación. "Estoy pensando en las cosas que no podré hacer cuando sea mayor. Entonces, cuando hay algo que quiero hacer o decir, siempre trato de hacerlo. Ahora me he vuelto más honesta conmigo misma", fueron las palabras de la rapera en una reciente entrevista.

(Créditos: Facebook/ BLACKPINK)

SIGUE LEYENDO:

FOTOS: Lisa de BLACKPINK apoya a Rosalía y así le muestra su apoyo

FOTOS: Así es como Lisa de BLACKPINK confirma su relación Frédéric Arnault