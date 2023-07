¿Lisa dejará BLACKPINK? Este es el motivo por el que podría salir de la girlband de K-Pop

Recientemente se dio a conocer que la cantante y rapera tailandesa Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa de BLACKPINK, podría dejar la agrupación de K-Pop, según revelaron medios coreanos en las últimas horas, es la integrante con más posibilidades de dejar la girlband, ya que ha recibido muchas ofertas en el extranjero y su país natal.

Lisa es la menor de las chicas. (Créditos: YG Entertainment)

¿Lisa dejará BLACKPINK?

De acuerdo con el medio surcoreano Munhwa Ilb, la intérprete de "MONEY" ha estado discutiendo con YG Entertainment sobre su renovación de contrato, pero hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo, por lo que su permanencia en la agrupación es incierta. Además, afirman que las otras integrantes, Jennie, Jisoo y Rosé, si planean seguir como grupo, ya que ellas ya están negociando con la empresa de entretenimiento.

De hecho, una agencia china supuestamente reveló al medio surcoreano que cuando hablaron con la empresa YG Entertainment sobre la participación de las chicas en un programa, no pudieron asegurar la presencia de Lisa, ya que aún no ha renovado su contrato. Sin embargo, la YG no se quedó callada y ya respondió a los rumores, pues aseguran que lo mencionado anteriormente es falso.

Lisa es muy famosa en Tailandia. (Créditos: Instagram /@lalalalisa_m )

¿Qué dijo la YG Entertainment?

Según detalló la YG en un comunicado, no pudieron responder a la agencia chica debido a que en esos días las chicas estarán aún de gira y no podrán asistir. Además, mencionaron que las renovaciones de contrato aún están en discusión, por lo que no es seguro que Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo permanezcan en BLACKPINK.

Cabe señalar que el contrato de la agrupación termina a mediados de agosto de este año, así que la agencia de entretenimiento tendrá que ofrecer a las chicas un buen trato, excelente paga y todas las prestaciones que sean pertinentes para que continúen como banda. Sobre todo a Lisa, quien supuestamente ha recibido las mejores oportunidades laborales.

Lalisa es una de las integrantes más populares. (Créditos: YG Entertainment)

