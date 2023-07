Famoso grupero expone la terrible depresión que pasó y que lo alejo de la fama: “Estoy listo para regresar” Es Roberto Tapia

“Amor de cuatro paredes”, “Caminos diferentes”, “Las edades” y “El niño de la tuna”, son solo algunas de las canciones que forman parte del aplaudido repertorio de Roberto Tapia, un cantante que estuvo dentro del llamado movimiento alterado que se vivió en el regional mexicano cerca del 2009.

Aunque Roberto Tapia fue uno de los exponentes con más popularidad dentro del gremio, su luz poco a poco se fue apagando en silencio, pues el cantante seguía realizando eventos mayormente en Estados Unidos, aunque pocos sabían que pasaba por un cuadro depresivo que le impedía disfrutar de su trabajo.

Roberto Tapia abrió su corazón con los seguidores. Captura de pantalla @robertotapia

Fue a través de las redes sociales que Roberto Tapia dio a conocer el problema emocional que lo invade, pues considera que es algo de lo que se tiene que hablar más y que los fanáticos deben saber que no por ser estrellas ellos están inmunes a sufrir de estas afectaciones, pero lo que si aseguró es que saldrá adelante por el bien de él y de sus hijos que son su gran motor.

“La depresión me vino por tantas tristezas y emociones negativas que viví y la reacción que tuve sin que yo quisiera que eso pasara, fue no querer seguir en la música, llegaba a un concierto y estando arriba de mi camioneta antes de entrar al escenario me decía a mi mismo ‘que chingados estás haciendo´aquí y me subía a cantar y cuando empezaba la primera canción miraba el reloj porque ya me quería bajar”.

Roberto Tapia es un cantante de regional mexicano. Captura de pantalla @robertotapia

“Yo dejé de ser feliz en los escenarios y no importaba el dinero que iba a ganar esa noche, yo simplemente no era feliz y es por eso que me alejé tantos años sin hacer música y hacer tantos conciertos como lo hacía antes”, agregó.

Otra de las cosas que dijo fue que pide una gran disculpa a todos aquellos compañeros que en algún momento lo invitaron a colaborar, pues de primera instancia lo aceptaba, pero no se llevaban a cabo porque Roberto no se sentía contento por los proyectos que tenía en puerta, motivo por el que ya no hubo música.

No era feliz con su trabajo. Captura de pantalla @robertotapia

Para finalizar su escrito el cantante mexicoamericano dejó claro que este 2023 retomará su carrera como solista, pues ahora está dando lucha a la depresión que por años impidió su regreso al escenario, pero ya no será más de esa manera, pues está interesado en seguir con sus proyectos dentro del regional mexicano.