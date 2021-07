Roberto Tapia, mejor amigo de Rafael Amaya revela cómo conoció al Chapo Guzmán

Roberto Tapia, cantante del género regional mexicano y conocido por ser el mejor amigo de Rafael Amaya pues él fue quien lo salvó de las adicciones reveló en un programa de redes sociales cómo fue que conoció a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Y es que Roberto Tapia hace algunos años escribió un corrido dedicado al narcotraficante que ahora se encuentra preso en una cárcel de Estados Unidos, dicho tema lleva por título “El niño de la Tuna”, y de acuerdo con el cantante éste sería el preferido del “Chapo” Guzmán.

¿Cómo conoció al Chapo Guzmán?

En entrevista con el youtuber Ernesto Barajas, el cantante Roberto Tapia reveló cómo fue su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán, y quien es el mejor amigo de Rafael Amaya contó que fue gracias a la música que pudo conocer al narcotraficante.

Además, Tapia considera a “El Chapo” Guzmán como una persona muy amable, muy humilde y educada a pesar del poder y dinero que tenía en aquel momento, además asegura que no le importa lo que puedan pensar de él pues tuvo una grata experiencia al conocer al Chapo Guzmán.

Por otra parte, Roberto Tapia relató que “El Chapo” Guzmán le confesó que el corrido “El niño de la tuna” que escribió dedicado para quien fuera el líder del Cártel de Sinaloa es su favorito pues le recuerda todo lo que vivió.

“Cuando yo lo conocí, si me dijo: ‘Oiga, ese corrido, ¿quién le dio la información?’...y ya pos volteé pa’allá y allá estaba Iván (Guzmán) y le dije él e Iván nomas hizo (asentó con la cabeza que sí) y me dijo: “la verdad quiero decirle que es el corrido que más me gusta que me han hecho a mi’, y ya yo le dije que muchas gracias que era un privilegio”, relató Roberto Tapia

Y es que de acuerdo con Roberto Tapia, el corrido le gusta mucho a “El Chapo” porque habla de cuando era un niño y vendía naranjas para sobrevivir, además de que menciona a uno de sus hijos que falleció.

Por otra parte, Roberto Tapia asegura que no le da miedo el que sepan que conoció al narcotraficante pues no solo se ha reunido con “El Chapo”, pues cuenta que ha tenido encuentros con otros personajes pero pues asegura que no le ve nada de malo pues lo buscan por que su música les gusta.