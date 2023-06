Eiza González celebra la entrada del verano con moderno traje de baño

El verano comenzó y una de las famosas que celebró la entrada de esta temporada fue Eiza González, quien en sus redes sociales deslumbró a sus millones de seguidores al posar con un moderno bañador de dos piezas. La actriz mexicana que está triunfando en Hollywood también aprovechó para dejar claro por qué es uno de los referentes de estilo cuando se trata de este tipo de prendas para la playa o la alberca, ya que presumió su figura como nunca antes.

La protagonista de películas como "Baby Driver" anunció en sus historias de su cuenta de Instagram que había terminado el rodaje de un nuevo proyecto, por lo que decidió tomarse unos días de descanso en un paradisiaco lugar. A pesar de que no dio detalles cuál fue su destino, la también modelo mostró que se trataba de un lugar frente al mar, el cual fue el escenario perfecto para que sacara sus trajes de baño de dos piezas y los luciera ante sus 7.7 millones de seguidores.

Eiza González se toma unos días de vacaciones Foto: Captura de pantalla

El bañador con el que Eiza González se lució en Instagram

Este miércoles 21 de junio por fin se celebró el solsticio de verano, el cual marca una de las épocas más calurosas del año. Para conmemorar esta fecha e inaugurar los looks de la temporada, la actriz, de 33 años, compartió en su plataforma de Meta una imagen en la que deslumbró a sus millones de admiradores, ya que se lució con un coqueto bañador de dos piezas con el que mostró su espectacular silueta esbelta y trabajada.

Eiza subió la imagen con la frase "First day of summe mood" (Con el humor del primer día de verano) y se dejó ver enfrente de un espejo, que la ayudó a mostrar su reflejo y su atuendo de traje de baño. Las prendas eran llamativas debido a que se comprendía de un top ajustado en color gris, así como una diminuta panty negra; el outfit lo complementó con unas gafas para el sol y una coleta baja en el cabello, mostrando como hacer de un look sencillo algo deslumbrante y cautivador.

Eiza González presume diminuto bañador para el verano Foto: Captura de pantalla

En la imagen se observa hasta el fondo lo que parece ser un puerto debido a que se vislumbran unos yates, por lo que se deduce que Eiza González se hospedó en un lujoso lugar que está frente al mar, ya que más adelante en la misma plataforma, la actriz mostró una serie de videos en las que se puede ver unas casas estilo cabaña en medio de las aguas cristalinas, asimismo, presumió el atardecer de este paradisiaco sitio.

La actriz mexicana comenzó su carrera en las telenovelas, sin embargo, se mudó a Estados Unidos para prepararse como actriz y buscar nuevas oportunidades, decisión con la que ahora está muy satisfecha pues ha empezado a destacar en Hollywood en películas como "Descuida, yo te cuido", "Ambulancia" y "Bloodshot", por mencionar algunas. También se ha convertido en un referente de estilo, sobre todo cuando se trata de bañadores para el verano, ya que deslumbra al mostrar su esbelta silueta.