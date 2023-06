VIDEO: Poncho de Nigris revela que rechazó una colaboración con Grupo Frontera

Grupo Frontera es una de las agrupaciones más populares en la actualidad. Tras volverse viral con la canción "No se va" y conseguir una colaboración con Bad Bunny, la banda se ha posicionado entre los primeros lugares de las listas de popularidad. Ahora, un integrante del reality show "La Casa de los Famosos México" reveló que rechazó la oportunidad de colaborar con ellos, se trata de Poncho de Nigris, quien aseguró que tuvo la posibilidad de trabajar con los músicos y no aceptó.

Poncho de Nigris comentó que debido a problemas de agenda y al poco interés que tuvo, rechazó una colaboración que pudo haber cambiado su carrera. Al ser cuestionado sobre el por qué no colaboraron, el integrante de "La Casa de los Famosos" detalló que cuando se presentó la oportunidad estaba ocupado y de gira con "La Cobra", por lo que tuvo que declinar la propuesta de Grupo Frontera.

El presentador aseguró que las fechas para la colaboración no cuadraban en su agenda. Foto: especial.

No obstante, Poncho señaló que luego de negarse a colaborar con la agrupación se dio cuenta del gran éxito que Grupo Frontera alcanzó a nivel mundial con su colaboración junto a Bad Bunny y se lamentó por no haber aceptado la propuesta, ya que hubiera sido la primera persona en colaborar con la famosa banda mexicana.

“Me llevaron a donde, a Monclova, llegamos a la carretera y me dice (un integrante de la banda) ‘güey tengo un grupo, vamos a hacer una colaboración’ y yo lo tiré a 'lión' güey, dije ‘no es que’, pues andaba en chinga, andaba ocupado todos los fines con fechas y ve** si se dio el Grupo Frontera güey, yo hubiera sido el primero en haber hecho una colaboración con ellos y no pues porque no le puse atención”, dijo.

Vocalista de Grupo Frontera canta "Un x100to" en un avión comercial

Grupo Frontera sigue cosechando éxitos, ahora, Adelaido Payo Solís, el vocalista de la banda, sorprendió a los pasajeros de un avión comercial luego de ser reconocido y aceptar cantar un pedacito de su canción "Un x100to", la cual es una colaboración con el cantante internacional Bad Bunny. Los hechos quedaron registrados en un video, el cual rápidamente ganó popularidad en redes sociales.

El vocalista fue reconocido por los pasajeros del avión. Foto: captura de pantalla.

La situación fue compartida en redes sociales por el fotógrafo oficial de Grupo Frontera, quien mostró que pusieron al vocalista a cantar porque todo andaba muy tranquilo. Según el fotógrafo de la agrupación, la misma gente del avión solicitó que Payo cantara "Un x100to" ya que todo estaba muy silencioso.

En el clip se aprecia que los pasajeros y la tripulación del avión no paraban de sonreír al verlo cantar y al final le hicieron saber que tenía una excelente voz y le agradecieron por haberles cantado en vivo.