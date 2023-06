Grupo Frontera y Don Elmer por primera vez juntos, así reaccionó el público al verlos en el mismo escenario

En 2022 el tema “No se va” en voz de Grupo Frontera fue de los más escuchados, la hazaña se debe a que en Internet se viralizó un video en donde los protagonistas identificados como “Don Elmer” y Erika Castañeda bailaban al ritmo de dicha melodía, pero lo que más llamó la atención fue la química que proyectaban en el escenario.

Después de eso Don Elmer y Erika se volvieron famosos al igual que Grupo Frontera, quienes para ese entonces tenían poco tiempo buscando una oportunidad en el regional mexicano, pero ahora son de los más populares y de las estrellas que incluso han grabado con el ídolo puertorriqueño Bad Bunny con el que pueden presumir la melodía “1X100to”.

Gracias a su éxito, Grupo Frontera ahora recorre plazas, palenques, teatros y ferias, tal y como lo hicieron recientemente en Chihuahua, lugar del que son originarios Don Elmer y Erika, quienes fueron dos de los invitados especiales para acudir al concierto en el marco de la Feria Juárez, aunque eso no fue todo, también subieron a bailar al escenario con la banda que los hizo famosos.

Erika y Don Elmer son los famosos bailarines. Captura de pantalla

En Internet y redes sociales se aprecian diversos videos en los que la pareja de bailarines saca sus mejores pasos y disfruta de “No se va”, la pieza con la que mejor saben moverse y con la que impresionaron a las personas que estaban disfrutando del show, quienes no se esperaban ver a tantos artistas sobre el templete.

Es una de las agrupaciones en la actualidad con más reproducciones. GrupoFrontera

“No se va” el cover de Morat

Hay que recordar que el proyecto “No se va” es un cover de la banda colombiana Morat, con la que Grupo Frontera ya tuvo la oportunidad de compartir escenario, aunque el estilo de las dos bandas es muy distinto lograron adecuar la melodía y hacerla una sola para que el público bailara y cantara con ellos.

Pero antes de estar juntos y lograr una conciliación, en una transmisión en vivo algunos de los integrantes no se mostraron del todo felices por el éxito de Grupo Frontera con una de sus creaciones, por lo que llegaron a decir que preferían que eso no hubiera pasado y que el conjunto no hubiera obtenido la popularidad de la que gozan con una de sus letras.