Bad Bunny y Grupo Frontera rompen este récord en Spotify y desbancan a Peso Pluma

Ante cualquier posibilidad y jamás imaginado por sus seguidores, Grupo Frontera y Bad Bunny llevaron a cabo una colaboración que está rompiendo esquemas sobre la unión entre estrellas de diferentes géneros musicales, el tema lleva por nombre “Un x100to” y también es muy popular en plataformas.

Ha sido tan aceptada la mezcla que ya superó algunos récords en Spotify, ya que un día después del lanzamiento “Unx100to” se convirtió en la canción de música regional mexicana con más reproducciones en la plataforma dentro de Estados Unidos, esto en solo 24 horas, logro con el que se posicionan ante otros exponentes importantes de dicha vertiente.

“Hoy, 6 de las 10 canciones más escuchadas del Top Canciones Global Diario de Spotify son de artistas latinos. En los dos primeros puestos, tenemos a “un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny y “Ella Baila Sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma. Ambas canciones también se encuentran en los dos primeros puestos del Top Canciones México Diario y Top Canciones Estados Unidos Diario”, señaló Spotify ante el hecho que reúne a dos exponentes de géneros totalmente diferentes.

“Un x100to” es la primea colaboración entre “El conejo malo” y la viral banda, la pieza fue producida y compuesta por Édgar Barrera y MAG, en sus acordes y letra señala la historia de una persona que extraña a su pareja y añora una prueba de amor, ya sea alguna llamada o una señal con la que se sienta esperanzado.

“Me queda 1%, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa’ qué te miento; eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti”, dice el principio de la canción.