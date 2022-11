Morat reacciona al éxito de "No se va" en México con Grupo Frontera y no están muy felices con la versión norteña

A través de un video que circula en redes sociales se aprecia una plática que sostienen los integrantes de la banda colombiana Morat, que corresponden a los verdaderos creadores de la canción “No se va”, éxito viral en plataformas gracias a la interpretación norteña de Grupo Frontera, los autores de la melodía tuvieron una serie de reacciones sobre lo que ha logrado uno de sus proyectos.

“No sé va” fue lanzada por primera vez en el género pop en 2018, forma parte del disco “Besos en Guerra” de Morat, pero este 2022 triunfó en TikTok e Instagram gracias a un video que le dio la vuelta a todo Internet, en la grabación aparece la pareja conformada por “Don Elmer” y Ericka Castañeda, ambos son la sensación con sus pasos y lo que bailan es precisamente ese tema, pero con Grupo Frontera.

Desde ese momento la pieza se empezó a escuchar en todos lados, y actualmente es considerada el tema con más reproducciones en Spotify dejando abajo a artistas internacionales como Bad Bunny, quien por varias semanas ocupó la posición número uno y a otras estrellas con una larga trayectoria en la música.

Es la número uno en México. Captura de pantalla

La noticia se corrió y llegó hasta los oídos de Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza Pineros, Simón Vargas Morales y Martin Vargas Morales, quienes conforman Morat y opinaron al respecto sobre la popularidad de la composición de la cual son dueños. Al principio los chicos tratan de entender la diferencia entre ambos estilos, hacen énfasis en que son proyectos culturales muy distintos.

Juan Pablo Izaza uno de los vocalistas explica que “No se va” ya se había viralizado en un video en el que ellos describen la forma en la que fue escrita y después reconoce que la versión norteña está en el peldaño número uno de Spotify México.

“A mí me abre mucho la cabeza, a mí me vuela la cabeza sentir que hay un género tan gigantesco, que al final lo hace ver paralelo a este lado”, dice Simón Vargas y después Izaza remata el comentario expresando que eso también les genera regalías, es decir ingresos económicos por el uso de una letra de su autoría.

¿Les gustó la versión de Grupo Frontera?

En la misma plática habla de lo diferente que suena la misma letra, pero musicalizada e interpretada distinta, Juan Pablo Izaza retoma la palabra para declarar que a su pensar también es para diferente tipo de públicos.

“Yo escuchó la versión de ‘No se va’ me gusta, pero no la entiendo, creo que es una cosa cultural, la gente que valora ‘No se va’ versión norteña, yo creo que es más difícil que valore la nuestra”, asegura Izaza.

Pero no todo quedó ahí, al preguntarles a los integrantes de la banda que si preferían que “No se va” fuera el número uno en México, pero con los intérpretes de regional o no, todos expresaron muy alegres que, si querían que triunfara, menos Juan Pablo Villamil, otro de los vocalistas quien aseguró que no le gustaba la idea.

