Karely Ruiz: 3 fotos que demuestran por qué enamoró a Santa Fe Klan

Pese a que Karely Ruiz y Santa Fe Klan han asegurado en distintas ocasiones que lo único que tienen es una estrecha amistad, el rapero originario de Guanajuato ya reconoció que la modelo regiomontana le gusta mucho más que solo para una colaboración, por lo que ya estaría planeando llevar su relación al siguiente nivel y a propósito de ello en esta nota te diremos cómo es que surgió su mediático romance y te mostraremos 3 fotos que dejan en claro por qué el ex de Maya Nazor cayó rendido ante los encantos de estrella de OnlyFans.

La primera vez que Karely Ruiz y Santa Fe Klan se dejaron ver juntos fue a mediados del mes de abril cuando presumieron que se encontraban grabando una nueva canción desde unos estudios de Guadalajara y un par de días más tarde fue cuando se besaron en un concierto del rapero y fue a partir de ahí cuando se desataron los rumores de un romance, no obstante, ambas personalidades se encargaron de desmentirlo y aseguraban que solo tenían una estrecha amistad y hasta pidieron “normalizar los besos entre amigos”.

Posteriormente, ambas celebridades dieron mucho de qué hablar debido a que se dio a conocer que Santa Fe Klan le fue infiel a Valentina Quiros, mientras que Karely Ruiz fue tachada como “chapulina” pues hace unos meses había manifestado ser amiga de Maya Nazor, la ex del rapero, pero la regiomontana salió a asegurar que ella no tenía ninguna amiga dentro de la industria del entretenimiento, lo cual, le valió ser sumamente criticada y terminó ofreciendo disculpas por sus palabras.

Tras el lanzamiento de su canción y su video que contenía imágenes explícitas, los fans de ambas personalidades pidieron dejar atrás este pasaje de sus respectivas carreras pues a la mayoría no le gustó su colaboración, sin embargo, esta situación poco les importó a ambas celebridades pues en redes sociales dejaron ver que su convivencia se hizo mucho más cercana, incluso, el rapero presumió que Karely Ruiz ya lo presentó con su familia en Monterrey.

Durante esta visita a Monterrey, Santa Fe Klan realizó una transmisión en vivo en la que no dudó en confesarle a Karely Ruiz y a sus millones de seguidores que ya comenzó a enamorarse de la modelo y que “le gusta mucho más que para solo una rola” y si bien parece que está siendo correspondido, la excolaboradora de “Es Show” no ha dado su brazo a torcer y por ahora, ha preferido no ponerle título a su relación con el cantante.

Cabe mencionar que, Karely Ruiz y Santa Fe Klan ya comenzaron a ofrecer shows juntos para poder estar mucho más cercanos, sin embargo, esta situación sigue ser sin el agrado de la mayoría de sus fans, por lo que habrá que esperar unos cuantos días más para saber si formalizan su romance o si deciden alejarse para no perder seguidores.

