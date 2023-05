"Las mujeres somos mucho más fuertes": las poderosas palabras de Shakira tras recibir el premio a "La Mujer del año"

Después de vivir este año lo que para ella fue una catarsis, como en algún momento lo dijo. De pie, entre ovaciones y aplausos, esta noche, la cantante colombiana Shakira, recibió el premio Billboard a la "Mujer del Año" e hizo vibrar al público con un poderoso discurso en el que ante puso que el reconocimiento es dedicado a las mujeres.

Durante el evento Mujeres Latinas en la Música, que celebra a artistas, ejecutivas y creativas latinas en la industria musical, la interprete recibió el premio por manos del también cantante colombiano Maluma, por lo que aprovechó para decir unas palabras al público presente y a sus fans.

"Las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos, creo que somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez, que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de una misma? A mi me ha pasado más de una vez".

La cantautora hizo referencia a los momentos en que las mujeres se aceptan y se quieren como son, pero también cuando buscan la aprobación de otros y finalmente la encuentran en ellas mismas.

Enfundada en un elegante y entallado vestido en color negro, durante las palabras de agradecimiento que duraron poco más de dos minutos, llevó al tema de las infidelidades, pero remató con un fuerte mensaje al asegurar que lo más importante es ser fiel a uno mismo.

"Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma".

La barranquillera confesó que durante el proceso de separación y los problemas emocionales que vivió al separarse del padre de sus hijos se sintió perdida, pero la música la que la hizo volver en sí. Sin embargo, aseguró y dejó claro que las verdaderas lecciones que aprendió en lo que va este año las aprendió de otras mujeres.

"Es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mi misma. Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres y por ellas, por ustedes, escribí lo escribí y canté lo que canté porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse".