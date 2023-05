Shakira y Piqué: la verdad sobre la pelea entre el exfutbolista y el hermano de la cantante

Recientemente se dio a conocer que Shakira y Gerard Piqué tuvieron una fuerte discusión en Miami, Florida, en la que se involucró su hermano Tonino Mebarak, quien supuestamente llegó a los golpes con el exfutbolista del Barcelona. La información ha dado mucho de qué hablar, por lo que incluso uno de los paparazzis que sigue a la pareja desde que se separaron, dio su versión de los hechos, dando una nueva cara de lo que ocurrió.

Este fin de semana, Piqué viajó a Estados Unidos para hacer su primera visita a sus hijos, Milan y Sasha, después de que estos se mudaran de Barcelona, España. Debido a la presencia del dueño del Kosmos en el país, muchos medios están cubriendo su estancia, y fue Telemundo, quien aseguró que el encuentro de la colombiana con su expareja no fue cordial, por lo que comenzaron a discutir fuertemente, a tal grado que el hermano de la intérprete de "Te Felicito" se involucró.

Piqué supuestamente discutió con Shakira Foto: Especial

De acuerdo a la periodista Verónica Bastos de la cadena estadounidense, Tonino Mebarak defendió a su hermana del ex defensa de la selección española, por lo que hasta llegó a los golpes con él. El pleito entre ambos fue tan fuerte que tuvieron que intervenir la policía, no obstante, explicó que no hay registros sobre aquel incidente que supuestamente habría ocurrido el pasado 26 de abril, cuando Piqué llegó a la ciudad para buscar a sus pequeños.

“La noticia del fin de semana es que se supone que Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión con Piqué se volvió tan violenta que supuestamente, Tonino (el hermano de Shakira) se tendría que haber ido a golpes para defender a su hermana Shakira. La policía tuvo que intervenir, no existe un reporte oficial y público sobre dicho incidente. Piqué fue visto el fin de semana, estaba en un exclusivo hotel con acceso al mar, donde estuvo almorzando con sus pequeñines, a quienes se les vio en la piscina del hotel”, dijeron en "La Mesa Caliente".

¿Piqué y el hermano de Shakira se pelearon?

Como era de esperarse, la información rápidamente se hizo viral y la retomaron varios medios de comunicación a nivel internacional. Fue así que Jordi Martin, un paparazzi español que ha seguido puntualmente a Shakira y Piqué desde que se separaron, aseguró que la supuesta pelea entre el ex futbolista y el hermano de la cantante no ocurrió, por lo que desmintió la versión que dio a conocer la cadena estadounidense en uno de sus programas.

Desmienten la versión de la pelea entre Tonino Mebarak y Piqué Foto: Captura de pantalla

"Es rotundamente falso que @3gerardpique haya llegado a las manos con Tonino el hermano de @shakira en Miami", escribió en su cuenta de Twitter, el periodista quien ha tenido varias primicias sobre la ruptura de la polémica pareja. En los mismos comentarios, se pueden leer algunos usuarios destacando que la versión del comunicador podría ser real, ya que no hay reportes policiales de que el conflicto hubiera ocurrido.

En tanto, aún sigue corriendo el rumor de que Piqué estaría interesado en comprar una casa cerca de la isla en la que vivirá Shakira con sus hijos, esto para tener una residencia cuando vaya de visita a Miami, pues hay que recordar que en el acuerdo de convivencia se establece que el empresario tiene derecho a ver 10 días al mes a sus pequeños. Según diferentes fuentes, esto plan no le gustaría a la colombiana, debido a que podría acceder a la custodia compartida.