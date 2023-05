Así convive Piqué con sus hijos en Miami sin Shakira

Gerard Piqué se encuentra en Miami, Florida, para cumplir con el acuerdo de convivencia con sus hijos Milan y Sasha, por esa razón el exfutbolista del Barcelona se los llevó a un hotel, lejos de su casa con Shakira. Esta es la primera visita que hace el ahora empresario a sus pequeños de 10 y 8 años, después de que se mudaran a la ciudad estadounidense junto a la cantante colombiana, quien quiere alejarse de su expareja tras su ruptura y enfocarse en su carrera profesional.

A principios de abril, la intérprete de "Te Felicito" se mudó definitivamente de Barcelona, España, a la ciudad de Miami, junto a sus dos hijos. Debido a esta situación, el ex defensa tendrá que viajar todos los meses para ver a Milan y Sasha, y este fin de semana llegó al país para cumplir con su primera visita. Aunque sólo estará con ellos 5 días, y no 10 como está establecido en el acuerdo de convivencia, el dueño del Kosmos se los llevó a un lujoso hotel.

Así fue la primera visita de Piqué a sus hijos en Miami

Este lunes, el programa Despierta América mostró las primeras imágenes de la visita de Piqué a sus hijos. De acuerdo a información del medio estadounidense, el ex deportista, de 36 años, se hospedó en un hotel con alberca, lugar en el que fueron captados los niños de 10 y 8 años, quienes se encontraban jugando mientras su papá estaba acostado en el camastro viendo su celular, lo que causó molestia entre los usuarios de redes sociales, que comenzaron a comentar que no los cuida.

Piqué se llevó a Milan y Sasha a un hotel en Miami Foto: Captura de pantalla

Aunque hay muchos internautas que lo critican, también hay otros que señalan que esta convivencia refleja que no es verdad que Milan y Sasha no quieran estar con su papá, como se dijo en algunos sitios de internet, en que se especuló que se habían alejado del ex seleccionado de España debido a su relación con Clara Chía, con el que se ha dejado ver muy enamorado desde que sus vástagos y Shakira dejaron el país europeo.

En tanto, medios españoles y de estadounidenses han reportado que Piqué está buscando una residencia en Miami, la cual deberá estar cerca de la mansión de Shakira que presuntamente se ubicará en una isla exclusiva. De acuerdo a algunas fuentes, el empresario no sólo está para ver a sus hijos, también ha visto algunas casas en las que planea hospedarse cuando viaje a la ciudad para convivir con los pequeños, sin embargo, esta idea no le convendría a la intérprete de "Antología".

Según el acuerdo, si en algún momento el ex defensa se establece en esa ciudad, quedaría expedita la vía a la custodia plenamente compartida, algo a lo que supuestamente Shakira se niega rotundamente, por lo que la idea de que el padre de sus hijos esté buscando una casa cerca de ellos no es de su agrado, señalan algunos medios. Sin embargo, hasta el momento Piqué no hablado de dejar Barcelona, en donde vive su novia y tiene su empresa para seguir a sus vástagos y a la colombiana.

Piqué tiene que viajar todos los meses a Miami para ver a sus hijos Foto: Especial

