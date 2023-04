Piqué llega a Miami para ver a sus hijos con Shakira tras sus vacaciones con Clara Chía

Gerard Piqué llegó a Miami, Florida, después de pasar unas vacaciones con su novia Clara Chía. El exfutbolista del Barcelona se encuentra en la ciudad debido a que verá a sus hijos Milan y Sasha, quieres se mudaron a este lugar con sus mamá Shakira. El empresario llamó la atención de la prensa y de algunos curiosos a su arribo al aeropuerto, en donde fue captado desde su salida del avión hasta su ida del lugar.

Se va a cumplir un mes desde que la cantante de "Monotonía" y "Te Felicito" se fue a vivir a Estados Unidos con sus hijos; hasta el momento, parecía que Piqué estaba disfrutando de su vida como soltero, ya que se dejaba ver muy amoroso con Chía Martí y hasta se la llevó de "luna de miel" a Abu Dabi, lujosa ciudad en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, no se olvida de sus obligaciones como padre, por lo que viajó a Miami para pasar tiempo con sus pequeños, de 10 y 8 años.

Piqué está en Miami con Shakira y sus hijos

Tras pasar unos días de vacaciones con su novia, el dueño del Kosmos viajó inmediatamente a Miami para reunirse con Milan y Sasha. A su llegada se encontró con los paparazzis, quienes trataron de hablar con él para que diera más detalles sobre sus planes junto a los pequeños, sin embargo, Piqué no dio ninguna declaración al respecto y se limitó a salir del aeropuerto con sus maletas. Es así como el ex deportista, sigue cumpliendo con el acuerdo de convivencia que hizo con la colombiana desde diciembre del año pasado.

De acuerdo a algunos medios internacionales, aunque el ex seleccionado de España podía pasar 10 días con sus hijos, sólo estará 5, debido a que antes de que se mudaran de Barcelona, estuvo con ellos más tiempo. En tanto, también la prensa reporta que el empresario quiere que el acuerdo al que llegó con la cantante de "Antología" sobre las visitas a los menores, se respete, pero, de acuerdo a los informes, podrían haber algunos cambios.

En diciembre del año pasado, Ramón Tamborero, abogado del exfutbolista, explicó que las celebridades acordaron que: “En los tres períodos de vacaciones a lo largo del curso escolar, Acción de Gracias, invierno o Navidad y Semana Santa, alrededor de diez días cada uno, Milan y Sasha estarán íntegramente con su padre. Además, la custodia será también para él diez días de cada mes y las vacaciones de verano se repartirán en una proporción en torno al 70/30 % a favor del barcelonés”.

Piqué llega a Miami para visitar a Milan y Sasha Foto: captura de pantalla

Asimismo, se dio a conocer que una de las cláusulas del trato es que Piqué no se mude a Miami, mientras que también se especula que se acordó que Clara Chía no tiene que estar presente cuando el exfutbolista viaje a ver a sus hijos, pues corre el rumor de que Shakira no quiere que esté cerca de Milan y Sasha, algo que quedaría en evidencia, ya que durante su estancia en Barcelona, a los infantes no se les vio convivir con la novia de su papá.

