Hijo de doña Carlota da nuevos detalles sobre el asesinato de presuntos invasores: "se oyó un disparó y ella reaccionó"

En entrevista para un podcast de YouTube, Arturo Santana, hijo de Carlota "N" - la mujer que presuntamente asesinó a presuntos invasores en Valle de Chalco, Estado de México -, reveló nuevos detalles sobre el crimen ocurrido hace unos meses. De acuerdo con lo dicho por el hombre, habría un detalle en la agresión que no se ha revelado por las autoridades y esto sería que antes de que Carlota "N" disparara a los supuestos agresores, ellos detonaron un arma.

"(Mi hermana) estaba equipando su casa, estaba haciendo un esfuerzo para hacer habitable esa casa que adquirió vía el Fovissste. Fue notificada de que su casa estaba siendo invadida. (Ella) se sale de su centro de trabajo y le habla a mi hermano para ir a revisar. Encuentran que la casa estaba siendo invadida, encuentran chapas cambiadas, soldaduras nuevas, una motocicleta en el domicilio y se percatan de que hay muebles dentro de la propiedad", recordó al ser cuestionado sobre cómo se desarrollaron los hechos violentos.

Santana agregó que sus hermanos acudieron a presentar una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía. No obstante, el hijo de doña Carlota negó que su familia recibiera apoyo de las instancias correspondientes. "Ellos hicieron el esfuerzo para que los policías los acompañarán al lugar, pero al llegar y que se dieron cuenta de que eran miembros del crimen organizado, los policías los dejaron morir solos y es así como se originan los hechos y se salen de control", detalló el hombre.

Los nuevos detalles sobre el caso de Carlota "N"

Doña Carlota permanece recluida. Foto: Youtube: Voces Ausentes Podcast

En torno a los disparos efectuados por doña Carlota, Arturo Santana reveló que estos se originaron debido a una detonación por parte de los supuestos invasores: "había muchísima gente y sonó un disparo. Mi mamá no pensó dos veces y les disparó a estos agresores. Mi hermano, al escuchar el disparo, desenfunda su arma de fuego para defenderse. Tu escuchas un disparo en una situación como la que se les presentó a ellos y es evidente que vas a reaccionar", dijo el hijo de doña Carlota.

"Mi mamá le disparó al hombre de 57 años y cae. Luego llega el muchacho de 19 años y mi mamá le dispara, porque previamente este muchacho había subido fotos a redes sociales armado, totalmente armado, con tres armas de alto poder. No eran gentes de bien, había antecedentes de la familia", indicó Santana. "Mi familia actuó en defensa propia y en defensa de su derecho a la propiedad, porque las autoridades los abandonaron", agregó.

Familia de doña Carlota habría actuado en defensa personal

El hijo de doña Carlota subrayó que el único objetivo de su familia era recuperar la propiedad de su hermana Mariana. Alegó que todo se salió de control tras el primer disparo que se oyó, el cual puso en alerta a su madre y hermano, quienes no dudaron en sacar sus armas y tomar acciones para "defenderse", según lo dicho por Santana. El hombre externó que sus familiares no son violentos y no suelen andar armados: "yo no avaló la violencia, pero en este caso se va a probar la legítima defensa de mi madre y mi hermano. Mariana no participó".

Finalmente, Santa detalló que su madre fue golpeada por los presuntos invasores, quienes lograron desarmarla y la golpearon: "había una infinidad de sujetos que estaban apoyando a los invasores y estaban armados, tan estaban armados que se oye un disparo previo y esto hace que mi madre reaccione", detalló el hijo de doña Carlota, quien ahora espera que su familia salga en libertad y su defensa pueda probar que se trató de un acto en defensa personal.