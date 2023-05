Piqué se enfrenta a Ozuna tras colaborar con Shakira en Monotonía

Gerard Piqué sigue en la polémica por su ruptura con Shakira, pues ahora se encontró a Ozuna el reguetonero que hizo la colaboración con la colombiana para la canción "Monotonía", uno de los temas que presuntamente la artista le dedicó después de su infidelidad y de terminar con él definitivamente. El bochornoso momento sucedió durante una entrevista en vivo que le estaba haciendo el exfutbolista del Barcelona al ídolo de música urbana, por lo que los fans lograron rescatar la parte de la conversación.

El exdeportista y ahora empresario además de ser dueño del Kosmos también tiene un programa con su amigo Ibai Llanos, un famoso streamer que lo ha puesto frente a las situaciones más incómodas, como lo hizo recientemente con el intérprete de "Se preparó", pues durante una conversación online, la estrella de internet recordó la canción que la colombiana escribió para su expareja y padre de sus hijos, Milan y Sasha.

Piqué e Ibai tuvieron una entrevista con Ozuna debido a que será parte de los cantantes que estarán en evento de boxeo La Velada del Año 3, el cual se celebrará el 1 de julio, en el Estadio Metropolitano de Madrid, en España. El intérprete de "Diles" y "Adicto", se subirá al escenario junto a C. Tangana, Feid y Quevedo, por lo que es posible que entone sus mejores éxitos entre ellos "Monotonía", que hizo con Shakira.

Así fue como Piqué se enfrentó a Ozuna

Aunque en un principio ninguno de los dos mencionó la el sencillo con Shakira, en el que supuestamente narra las causas de su separación, Ibai decidió romper el hielo y darle un momento de risas a sus seguidores, pero no así para su amigo Piqué. Mientras estaban realizando la entrevista, el streamer mencionó: "Cuidado con un tema que va a sonar en el Metropolitano eh, 'no fue culpa tuya, ni fue culpa mía'", hecho que hizo que Ozuna comenzara a reír, sin embargo, el ex defensa de la Selección Española se mostró visiblemente nervioso.

El ex de la colombiana prefirió no seguirle el juego a su compañero, y mejor trató de evadir el tema. "Estamos dejando a los artistas libertad, así que cada uno que se sienta cómodo y que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera, estamos en un mundo en el cual que la gente se exprese, ¡que haga lo que quiera la gente!", dijo en tono cómico, haciendo pasar este momento incómodo en el que le recordaron una de las canciones que le dedicó la artista, de 46 años.

Ozuna colaboró con Shakira en la canción "Monotonía" IG @shakira

En tanto, Ozuna después de tener una gran sonrisa en su rostro después de este suceso inesperado se limitó a decir: "Yo sé que vamos a cantar todos los clásicos, así que yo voy ahí para cantar, vamos a romper". Al escuchar estas palabras, el empresario pidió que por favor cantara sus temas antiguos: "¡Métele clásicos, Ozuna, la madre que te parió!", suplicó Gerard, esperando que el originario de Puerto Rico no toque uno de sus mayores éxitos en el último año.

