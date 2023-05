¿Se acerca bioserie de Shakira? Actor de "¿Quién mató a Sara?" muestra interés en dirigir proyecto centrado en la vida de la colombiana

Una de las cantantes más reconocidas de las últimas décadas es Shakira, quien a sus 46 años de edad ya ha sido acreedora a diversos reconocimientos musicales, los cuales dan cuenta de sus dotes como cantante y compositora, mismos que la han llevado a ser considerada una de las voces femeninas más icónicas del pop en español, aunque lo cierto es que sus melodías han jugado con la mezcla de diversos géneros musicales, entre ellos el urbano y la bachata.

Además, la vida personal de la intérprete de "TQG" también ha dado mucho de qué hablar, pues así como tuvo una infancia difícil que le demostró que la industria del espectáculo estaba repleta de estereotipos, también ha protagonizado diversos romances que la han mantenido en el ojo del huracán, sin mencionar su ruptura con Gerard Piqué, el padre de sus hijos.

Por lo cual, no es de extrañarse que ya se haya presentado un interesado en llevar la vida de la colombiana a una serie o película biográfica en la que pueda abrir su corazón hacia sus fans, mostrando sus diversas facetas y todo lo que ha implicado la fama mundial y la maternidad, especialmente en un entorno donde sus hijos suelen ser asediados por los periodistas.

La persona que podría realizar el sueño de muchos de los fans de Shakira es Manolo Cardona, quien durante el estreno de su ópera prima como director, decidió dejar en claro que está más que interesado en abordar la vida de su compatriota en un relato audiovisual que manejaría de una manera muy respetuosa.

"Me encantaría tener una conversación con ella para que hablemos porque me encantaría poder ser parte y llevar esa vida, si a ella le interesa, de una manera obviamente respetuosa, para enaltecer esa carrera tan espectacular que ha tenido nuestra compatriota. No tengo la fortuna de conocerla, pero como te digo, te voy a contactar Shakira, para que hablemos a ver si algún día hacemos tu película oficial", señaló el colombiano en entrevista con "Ventaneando".