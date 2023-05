Yanet García: esta es la única cirugía que “La Chica del Clima” admitió haberse hecho

Debido a que Yanet García es una de las celebridades más famosas de toda la industria del entretenimiento en la actualidad, existe un gran interés por conocer diversos aspectos acerca de su vida personal y una de las dudas más recurrentes entre los fans de “La Chica del Clima” es la de saber a cuántas cirugías estéticas se ha sometido para tener la espectacular figura que la caracteriza, por ello, recordaremos la ocasión en la que la bella conductora reveló de su propia voz cuántos “arreglitos” es que tiene.

De acuerdo con las propias declaraciones de Yanet García, fue a los 15 años cuando comenzó su andar dentro del mundo del modelaje, sin embargo, debido a que era prácticamente una niña tenía una figura más que esbelta, por lo que pensó que la solución ideal era meterse al gimnasio, sin embargo, con el paso de los meses simplemente no veía resultados, por lo que llegó a decepcionarse de su figura.

Durante una entrevista, Yanet García señaló que el hecho de no poder ganar peso y moldear sus curvas con el ejercicio le cerró muchas puertas dentro del mundo del modelaje, sin embargo, comenta que en cuanto descubrió que un factor más que importante para moldear su cuerpo era la alimentación, las cosas comenzaron a cambiar pues combinó ambos elementos y fue así como comenzó a construir la espectacular figura que actualmente la caracteriza.

Cabe mencionar que, Yanet García ha reconocido en distintas ocasiones que la única cirugía estética a la que se ha sometido es un aumento de busto pues esta zona de su cuerpo es la única que no se puede aumentar con ejercicio y alimentación, no obstante, no ha tenido reparo en asegurar que todo lo demás, incluyendo su bello rostro, son completamente naturales.

“Cuando empecé que quería ser modelo era ‘como no eres alta y aparte estás muy delgadita’ me cerraron muchas puertas, entonces batallaba mucho con mi autoestima porque decía ‘yo quisiera tener un cuerpo así’ pero no aumentaba de peso porque mi genética es ser delgadita. Iba al gimnasio, entrenaba súper fuerte y nunca veía resultados y así estuve muchos años, hasta me desanimaba porque decía ‘no funciona’ y descubriendo que lo más importante es la alimentación y que hay que meter suplementos y ser paciente, empecé a cambiar poco a poco y he ido evolucionando, solo estoy operada del busto, es algo que nunca voy a negar porque es algo que no puedo desarrollar, pero los glúteos que tanto dicen son naturales”, comentó Yanet García durante una entrevista.

Es importante señalar que, una vez que Yanet García se consolidó en la televisión decidió darse tiempo para formarse de manera profesional como health coach y es así como ayuda a las personas a que consigan el cuerpo que quieren pues es una ayuda que ella quisiera haber tenido desde los inicios de su carrera, además, también explota esta faceta en sus redes sociales donde incluso es considerada como una de las influencer fitness más reconocidas de la red.

En distintas ocasiones, Yanet García ha asegurado sentirse más que cómoda con su figura actual y de acuerdo con sus propias palabras, por ahora no tiene considerado someterse a una nueva cirugía o realizarse ningún otro cambio por lo que solo está enfocada en mantenerse tal y como está ahora basándose en el ejercicio y en una rigurosa alimentación.

