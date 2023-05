Poncho de Nigris es el quinto confirmado en La Casa de los Famosos México y confiesa que traicionó a MasterChef Celebrity

La mañana de este miércoles 31 de mayo Poncho de Nigris fue confirmado como el quinto integrante de La Casa de los Famosos México y lo que más impacto causó fue el que el influencer confesó que traicionó a MasterChef Celebrity para poder participar sin ningún tipo de complicación en esta nueva producción de Televisa, la cual, también le dejaría mayores ingresos que “La Cocina Más Famosa de México”.

Fue durante una conferencia de prensa donde se dieron a conocer todos y cada uno de los pormenores de la primera temporada de La Casa de los Famosos México y después de presentar a todo el equipo de conductores, el cual, estará encabezado por Galilea Montijo, se dio a conocer que el quinto participante confirmado es Poncho de Nigris, quien antes de ser aislado compareció vía remota ante los medios para ser cuestionado sobre su participación en este reality y fue aquí donde insinuó que salió de MasterChef Celebrity a propósito para poder llegar libre a esta nueva producción.

“Fue una estrategia que hice, tuve que estar allá unos programas, pero ya les hice un huevo a la sal ahí para poder salir porque en la cocina soy bueno, pero lo mío es esto, yo nací en Big Brother y ahora en “La Casa de los Famosos” y creo que tengo posibilidades de ganar, ya sería mi tercer encierro y la tercera es la vencida”, comentó Poncho de Nigris y enseguida Galilea Montijo le pidió que reconociera que en Televisa le pagan más que en la competencia y que por eso aceptó participar en este nuevo reality.

“Obviamente, (me pagan más), incluso, me habían invitado a otras “Casas de los Famosos” que hacían en el otro lado pero cuando me dijeron que este lo estaba haciendo Televisa dije ‘le van a echar todas las ganas, van a echar toda la carne al asador’ y bueno con este triunfo me retiro”, finalizó Poncho de Nigris, quien adelantó que su participación resultará sumamente polémica pues está dispuesto a jugar a las “espaditas” con Wendy Guevara, además, señaló que ya tiene preparadas distintas anécdotas que ha vivido con distintas personalidades de la farándula y que jamás han sido contadas.

Además de Poncho de Nigris, los otros participantes que ya fueron conformados para La Casa de los Famosos México son Wendy Guevara, Paul Stanley, Emilio Osorio y Raquel Bigorra y también se detalló que será hasta el domingo 4 de junio, fecha en la que se estrene el programa, cuando se den a conocer los nombres de los otros nueve participantes que estarán compitiendo por el jugoso premio de cuatro millones de pesos que se llevará el ganador.

El estreno de La Casa de los Famosos México será el próximo domingo 4 de junio en punto de las 20:30 horas a través de la señal de Las Estrellas y se informó que la transmisión 24-7 estará disponible a través de la plataforma de streaming de Vix y VixPlus.