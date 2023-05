Galilea Montijo está lista para La Casa de los Famosos México, se luce en ajustado look

Este martes 30 de mayo, la guapa conductora de televisión, Galilea Montijo se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de compartir una fotografía en redes sociales con la que presumió que está lista para debutar como la estrella del reality show "La Casa de los Famoso México".

Gracias al excelente trabajo que ha realizado como titular del "programa Hoy", la famosa nacida en Guadalajara en el estado de Jalisco se ha consagrado como una de las celebridades más importantes en la farándula, por lo que prácticamente todo lo que pública se vuelve viral a los pocos minutos.

Fue precisamente esto lo que ocurrió hace unos momentos después de que Galilea Montijo de 49 años compartiera una fotografía en la que demostró que está más bella que nunca al modelar un hermoso look que le quedó a la perfección y así se lo hicieron saber sus fieles seguidores.

Foto: Especial

Galilea Montijo presume su belleza

Hace unos momentos, ante sus más de 10 millones de seguidores en Instagram, Galilea Montijo compartió una fotografía que dio bastante de qué hablar en el mundo de la farándula. La estrella de Televisa dejó claro que tiene una de las mejores figuras en el mundo del entretenimiento.

Desde los pasillos de San Ángel, la también investigadora de "¿Quién es la máscara?" presumió toda su belleza al modelar una ajustada blusa que complementó con una entallada blusa en color naranja. El coqueto outfit lo lució de manera espectacular con unas coloridas zapatillas.

Como era de esperarse, la publicación de Galilea Montijo no pasó desapercibida para nadie alcanzando, a los pocos minutos, miles de "me gusta" y un sin fin de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con esos looks. Además, un número considerable de fans le deseó lo mejor en el nuevo proyecto de Televisa.

Foto: Instagram/@galileamontijo

Galilea Montijo, la figura de La Casa de los Famosos

Hace unas semanas, por medio de sus redes sociales, "La Casa de los Famosos México" informó que Galilea Montijo se convertiría en la conductora de los domingos, días en los que conoceríamos al eliminado del reality show de Televisa.