Wendy Guevara quiere conquistar a Paul Staney en “La Casa de los Famosos México”: “Es como un osito”

Pese a que todavía no arranca la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”, Wendy Guevara ya prometió que será una de las celebridades más polémicas del esperado reality show de Televisa y una de las controversias en las que se podría envolver también involucra a Paul Stanley pues la influencer confesó que quiere conquistarlo durante el programa pues considera que el también actor le parece encantador porque luce “como un osito”, por lo que sus palabras causaron una gran emoción entre sus fans.

Fue precisamente durante una cápsula preparada para el programa “Hoy” donde Wendy Guevara mostró que ya se está preparando para participar en “La Casa de los Famosos México” y en las primeras imágenes mostró que duerme arreglada pues confesó que está adoptando esta medida por si en algún momento recibe una visita inesperada de Paul Stanley y fue aquí donde fue cuestionada de manera directa si se sentía atraída por el conductor del famosos matutino de Televisa y la influencer aseguró que el también actor sí es el tipo de hombre por los que se siente atraída.

“Es que el Paul se me hace bonito, es como un osito, así como para aplastarle los cachetitos”, sentenció Wendy Guevara, quien enseguida confesó que algunas de sus técnicas para conquistar al conductor sería hacerle algún “bailecito, hablarle con su voz sensual” o alguna otra cosa que se le ocurra, además, como se dijo antes, adelantó que será una de las participantes más polémicas pues advirtió que se comportará como siempre lo hace y si este hecho le incomoda a alguien más no será su problema.

Cabe mencionar que, esta no es la primera vez que Wendy Guevara se le lanza con todo a Paul Stanley pues hace apenas unos días atrás también aseguró que va a “La Casa de los Famosos México” a buscar el amor asegurando que es “muy caliente” y su primera opción es el conductor de “Hoy”, quien no vio de muy buena manera las intenciones de la influencer, no obstante, bromeó con la situación y aseguró que, debido a que pasarán mucho tiempo encerrados o al menos eso pretenden, puede que se animen a “jugar espaditas”.

Por su parte, Tania Rincón y Raúl Araiza realizaron distintos comentarios sobre Wendy Guevara que les valieron ser tachados de transfóbicos, no obstante, “La Perdida” no quiso entrar en polémicas antes de tiempo y solo ignoró los comentarios del famoso matutino de Televisa.

Además de Wendy Guevara y Paul Stanley, las otras celebridades que ya están confirmadas para la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” son Emilio Osorio y Raquel Bigorra y será el miércoles 31 cuando se dé a conocer el nombre del quinto integrante del reality show que llegará a la pantalla de Las Estrellas el próximo domingo 4 de junio en punto de las 20:30 horas.