Esta es la foto que comprobaría que Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron en secreto

Apenas el año pasado Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron que la realidad había superado a la ficción, ya que pasaron de ser pareja en la telenovela titulada "La Herencia" a ser los protagonistas de una sólida historia de amor que ha provocado que los fans de ambos enloquezcan en redes sociales, plataformas en las que afirman que son la prueba de que el amor existe y puede ser un verdadero sueño.

Y al parecer, tal y como si estuvieran protagonizando un melodrama, su historia de amor ya pudo haber culminado en una boda. Esto en atención a que el actor compartió una fotografía en sus historias de Instagram en la cual se aprecia a los enamorados con las manos entrelazadas, dando una pista de su posible unión nupcial.

fPues, aunque el texto que acompañó la pic se limitaba a decir "And we became one" que traducido al español significa "Y nos convertimos en uno", lo que más capturó la atención de los internautas fue el hecho de que el chileno lleva una joya que podría confirmar que los actores ya se casaron.

A pesar de que Matías Novoa lleva un misterioso anillo que bien podría ser de matrimonio, lo cierto es que ni él ni Michelle Renaud se han manifestado ante las especulaciones que ya circulan en redes sociales, mismas que afirman que la pareja decidió casarse en secreto.

Aunque también hay quienes sostienen que lo más probable es que, ya que ambos son muy espirituales, hayan encabezado un ritual o ceremonia en la que unieron sus vidas de una manera simbólica más que legal, algo que tendría bastante sentido tomando en cuenta la dinámica de su relación.

Previamente, la pareja ya ha afirmado que su relación va viento en popa, algo que los motivaría a tener un bebé, deseo que Michelle Renaud ya ha expresado en anteriores ocasiones que tiene deseos de tener otro hijo, pues siempre soñó con tener una familia grande y unida.

