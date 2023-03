Matías Novoa hizo algo que no le gustó a los fanáticos de su novia Michelle Renaud y fue duramente criticado

Matías Novoa y Michelle Renaud conforman una de las parejas más queridas del espectáculo, desde que hicieron pública su relación se convirtieron en presa de buenos comentarios, pero también de algunas críticas en las que cuestionan su amor, las cosas que dicen o hacen, la manera en la que educan a sus hijos e incluso sus hábitos.

Los enamorados disfrutan de su compañía y es por lo que en constantes momentos realizan viajes por México o a otros lados del mundo, tal y como lo hicieron recientemente en un recorrido por los lugares emblemáticos de Europa. “Mich” y “Mati” como son conocidos por sus seguidores se tomaron el tiempo para capturar su momento especial con varias fotografías.

Fue el actor chileno quien subió las postales a su cuenta oficial en Instagram, ahí aparece modelando en una de las calles de Brujas, una ciudad en Bélgica, pero no todas las fotos tuvieron la aprobación de la gente, hubo una en especial por la que fue criticado e incluso le pidieron que ya no hiciera lo que ahí se mostraba.

Matías Novoa aparece fumando en la fotografía y esto no les agradó a los usuarios de Instagram, en un comentario una de las personas le dice que no lo haga de nuevo, pues puede causar daños fuertes en su salud y calidad de vida, pero el actor no tuvo alguna contestación respecto a lo que pasó.

La foto con la que causó impacto. @matlechat

“No fumes lindo es malo para tu salud y tú eres bellísimo. Saludos a la bella Michelle también hacen una pareja hermosa”, dijo Sonia Blanco, una de las personas que siguen la cuenta de Matías Novoa.

Matías Novoa recibió duras críticas. IG/matlechat

Las polémicas de Matías Novoa y Michelle Renaud

Lejos de la forma en la que empezó su amor, las estrellas del cine y la televisión han dado de qué hablar por la manera en la que anunciaron que están juntos, ya que fue a través de una famosa revista de espectáculos y celebridades, ahí se dijeron felices, enamorados y a la espera de lo que venga para su futuro.

Otra de las cosas en las que dieron de qué hablar fue cuando confesaron que ya viven juntos, pero después esta noticia se minimizó ante el hecho de un posible embarazo, cosa que por el momento no han confirmado, aunque Matías y Michelle no descartan crear una familia juntos, pues han dicho que están preparados para ser padres de nuevo.

Michelle Renaud aparece en la serie de imágenes. IG/@matlechat

Seguir leyendo

VIDEO | Michelle Renaud y Matías Novoa se fueron de vacaciones a la "ciudad del amor" y pasearon como eternos románticos