“Me metieron Valium”: Richie O’Farrill inicia huelga de hambre y regresa a la clínica de rehabilitación a exigir justicia

Richie O’Farrill anunció a través de sus rede sociales que inició una huelga de hambre, la cual, tiene como finalidad hacer que la clínica de rehabilitación en la que estuvo internado hace unas semanas le permita ver a sus antiguos compañeros pues asegura que en dicho establecimiento se violan los derechos humanos de los internos, tal como lo hicieron con él, pues asegura que lo medicaron en contra de su voluntad para tratar su adicción al consumo de mariguana.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter donde Richie O’Farrill anunció que iniciaría una huelga de hambre, además señaló que regresaría a la clínica con patrullas y cámaras para evidenciar que lo que estaba denunciando era completamente cierto, además, en otros videos ha señalado que mucha gente lo ha tachado de loco durante los últimos días, sin embargo, asegura estar en perfectas condiciones y mencionó que su comportamiento de los últimos días es un performance para llamar la atención y exhibir las condiciones infrahumanas que se viven en estos supuestos centros de rehabilitación.

“Voy a hablar de varias personas y notifico que inicio una huelga de hambre (sólo líquidos) hasta que me dejen ver cómo están mis compañerxs y sí es leal este proceso conforme a su estado actual (Voy allá con patrullas y cámaras)” escribió Richie O’Farrill.

Durante la madrugada de este jueves 18 de mayo, el famoso standupero realizó una transmisión en vivo desde las afueras de la clínica “Las Margaritas” donde tocó el timbre de manera desesperada, pateó y golpeó con sus puños el portón en distintas ocasiones y hasta tocó el claxon con la intención de que le abrieran para poder ver a sus compañeros y gritó que quería justicia para todos y cada uno de sus compañeros.

En su video, Richie O’Farrill detalló que tomó la decisión de raparse como una muestra de solidaridad hacia sus compañeros que seguían internados, además, ventiló múltiples maltratos de parte del personal tanto a nivel físico como psicológico, además, denunció que, en su caso, lo medicaron con Valium para tratar su adicción a la mariguana.

“En esta clínica maltratan a sus paciente, sépanlo bien Cofepris, CNDH, Unicef, está clínica tiene que cerrar porque nos tratan como si fuera peor que un anexo y cuesta casi 200 mil pesos, me metieron Valium para curar mi adicción a la mariguana y me tenían en Valium y los cobardes no abren la puerta”, señaló el también escritor durante su transmisión en vivo donde se pudo ver que después de algunos minutos llegó una patrulla para pedirle que dejara de escandalizar y el comediante aseguró que se quedaría afuera de la clínica hasta que se tomaran cartas en el asunto, no obstante, no ha realizado ninguna publicación desde hace algunas horas.

Como era de esperarse, en redes sociales se generaron todo tipo de reacciones en torno a la salud física y mental de Richie O’Farrill, no obstante, algunos otros internautas mencionaron que los señalamientos que hizo en contra de la clínica son sumamente graves, por lo que consideran que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto de forma inmediata pues así el cómico podría enfocarse en el tratamiento de sus adicciones.

