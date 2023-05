Ricardo O’Farrill fue golpeado, amarrado y humillado en clínica de rehabilitación; su familia quiso vender sus bienes

Desde hace algunas semanas, Ricardo O’Farrill se ha convertido en uno de los temas de conversación de redes sociales, no sólo por los diversos escándalos que ha protagonizado en lugares públicos, sino por la actitud errática que mostró en varios de los últimos lives que publicó en su cuenta de Instagram, previo a ser internado en una clínica de rehabilitación a la cual ingreso sin su consentimiento y como una medida presuntamente desesperada por parte de sus familiares.

Todo se remonta a las polémicas declaraciones que el standupero realizó después de haber asistido a la boda de Mau Nieto, en las cuales afirmó que tanto Mauricio Nieto como Daniel Sosa habían drogado a una mujer sin su consentimiento, algo que abonaría elementos a las denuncias que el también comediante ha recibido en su contra por motivo de ataques sexuales.

Sin embargo, ya que el lado obscuro del mundo de los standuperos siempre ha sido un secreto a voces, lo que verdaderamente preocupó a los fans del "Maestro del Caos" fue el hecho de que en sus videos cada vez se veía más influenciado por el abuso de sustancias psicotrópicas, algo que orilló a su familia a internarlo en la "Clínica Margarita", donde el comediante confesó haber vivido un verdadero infierno.

En un live publicado a inicios de esta semana, Ricardo O’Farrill decidió relatarles a sus fans un poco de lo que tuvo que enfrentar mientras estuvo recluido sin su consentimiento en una clínica de rehabilitación, donde además de atender a personas con adicciones, brindan cuidados a pacientes psiquiátricos, algo que orilló al standupero a alzar la voz, pues teme por los individuos que aún se encuentran en el lugar donde fue recluido.

De acuerdo con Ricardo O’Farrill, al llegar al lugar fue amarrado y permaneció así por horas, y aunque pedía que aflojaran un poco sus ataduras, las personas encargadas de su cuidado sólo se reían de él y lo provocaban. La vejación fue tal que el standupero tuvo que orinarse encima debido a que no lo desataban.

"En la clínica yo estaba sufriendo maltrato. En el transporte me convulsioné dos veces, estuve gritando que pararan (...) En el transporte, pedí dos veces que paráramos y no paramos, decía: 'Si tienen piedad, por favor, aflojen' y no paraban, se venían burlando de mí, uno me chasqueaba en el oído y me cacheteaba como para provocarme", son algunas de las declaraciones del "Maestro del Caos".