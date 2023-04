"Un mejor Richie por venir": Papá de Ricardo O'Farrill muestra apoyo al standupero, ¿quién es Roberto O'Farrill?

Luego de la polémica que surgió por un "en vivo" que realizó Ricardo O'Farrill, famoso en el mundo del stand up, que hizo diversas acusaciones en contra de amigos y compañeros del medio, fue su papá, Roberto O'Farrill Corona quien se sumó a las muestras de apoyo para el comediante, y confirmó que va mejor y que habrá "un mejor Richie por venir, como lo dieron a conocer en un comunicado a través de las redes sociales.

"Richie", como es conocido en el medio, tuvo una mala experiencia en la fiesta por el matrimonio del también standupero Mauricio "Mau" Nieto, que recientemente se unió a la última temporada de "Me Caigo de Risa". En el evento se peleó con Daniel Sosa, otro miembro del medio, a quien acusó de pisarle unas lujosas botas y amenazarlo de muerte. Además, al comediante no se le permitió la entrada a la tornaboda, por lo que decidió realizar un "live" y exponer a muchos de sus compañeros.

Papá de Ricardo O'Farrill muestra apoyo al standupero

"Tras el desasosiego de mi hijo Rick @richieofarrill_ , agradezco a quienes se han manifestado para bien suyo, y les hago saber que va de bien a mejor. Con la certeza de que Dios saca siempre un bien mayor, les dejo mi (emoji corazón) de papá. ! Ya tendremos a un mejor Richie por venir", escribió el padre del comediante en su cuenta de Twitter, donde su hijo ha recibido los mejores deseos para su recuperación.

En otra publicación, Roberto O'Farrill, le mostró apoyo a su hijo con un mensaje: "El Amor es paciente y es decoroso. El amor todo lo excusa, todo lo espera y todo lo soporta. El amor no se acaba nunca. Eres mi hijo amado, en ti me complazco @richieofarrill_", dejando ver que el standupero, de 32 años, tiene tanto el apoyo de su padre como el de su familia y también de sus fans y amigos, que ha dejado mensajes para Richie.

"Saludos don Roberto. Y toda la buena vibra para Richie", "Quiero mucho a Richie. Le estoy muy agradecido por tantas veces que me ha apoyado. Solo deseo que esté mejor", "Mi corazón y oraciones están con él, con ustedes, gracias por compartir", "No hay nada mejor que la fortaleza y confianza en la familia....ánimo y mis mejores deseos" y "No sabía que era tu hijo; les deseo lo mejor a todos, nada como el amor de familia", son sólo algunos de los comentarios que se leen en las publicaciones de O'Farrill.

Ricardo O´Farrill recibe el apoyo de su papá. Foto: IG @robertoofarrill

¿Quién es Roberto O'Farrill, padre de Richie?

De acuerdo a la biografía de Roberto O'Farril Corona, publicada en el sitio "Ver y Creer", es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, con especialización en Ciencias Sociales por el Instituto de la Integración Iberoamericana; además cuenta con estudios en Derecho y Política Internacional, Sociología y Administración y Economía Política, así como diplomados en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Latín, Teología Bíblica, Mística, Espiritualidad y Arte Sacro por la Universidad Pontificia de México.

El papá de Ricardo O'Farrill también es realizador, productor y conductor. Ha participado en programas de radio como "Teología para todos" y "El pulso del Papa desde ciudad El Vaticano", actualmente es presentador de "El pulso de la fe"; también colabora en los programas de TV "Ver y Creer" y "El Don de la Fe".

Miembro del Consejo Académico del Instituto Internacional de Derechos Humanos, es conferencista, escritor y periodista; además, es autor de los libros como: "El pulso del Papa, una mirada al Romano Pontífice", "El Pulso de la Fe, una mirada a lo que nos hace creer", "Ver y Creer, en el Año de la Fe", "Ecce Homo", "Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo", "Las Reliquias de Jesús, María y José" y "El Hijo del carpintero, el relato más humano de Jesús de Nazaret".

Es conferencista, escritor y periodista. Foto: IG @roberto_ofarrill

