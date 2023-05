Reaparece Ricardo O'Farrill tras el escándalo en la boda de Mau Nieto: "Prefiero seguirme desintoxicando"

Luego de armar un zafarrancho en la boda de Mau Nieto, y de crear polémica en las redes sociales con un live donde le tiró a muchos personas de la escena del stand up en México, Ricardo O'Farrill regresó a su Instagram oficial para dejar un mensaje de agradecimiento a quienes han estado presentes en su vida.

Después de ser el protagonista de uno de los más grandes escándalos en México durante las últimas semanas, el comediante dio a conocer que se encuentra bien de salud, pero que decidió alejarse del internet para seguir con su desintoxicación de las redes sociales.

Crédito: Ricardo O'Farrill Instagram / @richieofarrill

Agregó que siempre queda al borde del llanto cuando llega a ver los mensajes que le dejan en sus perfiles oficiales tanto amigos como familias o simplemente los fanáticos que lo han seguido desde que inició su carrera en el stand up y otros medios de comunicación.

"Agradezco de manera infinita TOOOOODOS los mensajes de apoyo, los comments y TODAS las llamadas telefónicas que he recibido de cada unx de ustedes. Ya sean Familiares, seguidores, amigos y/o conocidos se me llenan de awita los ojos cuando medio me asomo a leerlos porque prefiero seguirme desintoxicando de las malditas redes sociales etc. Quisiera notificar que me encuentro bien", fue la primera parte de su mensaje publicado en Instagram.

También dio a conocer que a pesar de que agradece que lo hayan apoyado económicamente, todo ese dinero será donado a una causa que más lo necesite; añadió que parte importante de su recuperación ha sido la presencia de su Cristy Alfaro a quien se refirió como su novia.

Crédito: Ricardo O'Farrill Instagram / @richieofarrill

Por último, agregó que también se encuentra enfocado en sus proyectos dentro del stand up, y que pronto tendrá noticias sobre la continuación de su carrera, palabras que le dieron un rayito de esperanza a sus fanáticos, quienes desean volver a verlo arriba de un escenario.

"Los ama su compa Richie. Ya contaré a detalle toda esta experiencia mediante la pasión que le pongo a las cosas que ejecuto con dicha y me atrevo a llamar Arte", culminó su mensaje en el que agregó una fotografía con Cristy Alfaro, y su perrita Norma Esther.

Rayito, Juan Berthau, Ricardo Peralta, Silvia Olmedo, Ixpanea, Ana Méndez, El Escorpión Dorado, Sopitas, Paco de Miguel, Claudio Rodríguez, Karla Farfán y otras personalidades le dejaron algunas palabras de ánimo, y se alegraron de verlo bien tanto física como mentalmente.

SIGUE LEYENDO:

Al interior de la boda de Mau Nieto: invitada da detalles de la pelea entre Ricardo O'Farrill y Daniel Sosa

Ricardo O'Farrill: Familia lanza comunicado tras escándalo en redes sociales, "estamos cuidando de él"