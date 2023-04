Mau Nieto responde a las acusaciones de Ricardo O'Farrill: "No es un santo"

Mauricio Nieto, uno de los personajes centrales en la reciente historia de escándalo que involucra a muchas de las grandes personalidades del stand up en México, por fin rompió el silencio, sin hacer chistes, burlas o memes, de lo que pasó al interior de la ceremonia y la fiesta donde las cosas se pusieron violentas.

Fue Ricardo O'Farrill el que luego de ser retirado tanto de la boda como de la torna boda, organizó algunas transmisiones en vivo para contar los secretos más oscuros de dicha rama del entretenimiento, lo que inició una serie de declaraciones, defensivas y ataques que hasta el día de hoy continúan.

Mauricio Nieto rompe el silencio

A través de su Instagram oficial, Mauricio Nieto dio apenas una pequeña descripción de lo que él vivió el día que todo se salió de control, precisamente el día de su boda. Con una imagen del piso de algún lugar se refirió al mensaje como algo completamente contrario a una defensa, como todo el mundo esperaría.

"Contrario a lo que me ha dicho todo el mundo, ahora no me voy a defender. Voy a hablar de mi punto", fueron las palabras con las que inicio su breve comunicado en las redes sociales que ya comenzó a ser replicado por la comunidad del Stand Up en México y sus fanáticos.

De acuerdo con el relato que ofreció Nieto, Ricardo habría intentado entrar a la boda con una personalidad bastante agresiva, y en un estado claramente "deplorable", pero no aseguró que se tratara de un exceso de drogas, de alcohol, ni cualquier otra sustancia que pudiera tenerlo así.

"Richie fue invitado a la boda como todos los demás. Con todo el corazón, y ganas de vivir un gran momento. Llegó en un estado deplorable, no soy un experto ni voy a afirmar en qué venía drogado, pero llegó muy agresivo. Le aventó un porro prendido en la cara a Daniel Sosa, empezó a ofender a gente, lo sacaron", argumentó Mauricio.

Luego, dio a conocer que supuestamente, Ricardo O'Farrill contrató gente armada con la que intentó entrar a la torna boda, pero solamente causó más desastre entre los invitados a la fiesta, que es precisamente lo que documentó el famoso video que ya le ha dado vuelta a las redes.

"Al día siguiente llegó súper agresivo con personas armadas que contrató esa mañana, quiso entrar a la torna, empujó y lastimó a Samantha mi Wedding Planner, ofendió a mi esposa, me amenazó. Tengo un audio de 4:08 min que por respeto a él y su familia no voy a subir. Yo seguía pedo de la tremenda boda que fue, y le contesté. A mi esposa no se le insulta y no se le amenaza", continuó Nieto.

Mau Nieto ofrece su ayuda a Ricardo O'Farrill

En cuanto a las declaraciones que ofreció después, en una transmisión en vivo donde supuestamente sacó "todos los trapitos al sol" de diferentes personalidades del stand up en México, mismas que no pueden ser comprobadas, ni dadas por ciertas, esto fue lo que argumentó el también comediante que contrajo nupcias.

"Y a mí no me importa lo que dijo, sino cómo lo dijo. No es un santo. Fue un amigo con el que en privado discutí y lo publicó. Yo no voy a hacer públicos sus mensajes, pero está muy enfermo y le ofrecí mi ayuda. No quiso. Aquí estaré cuando salga del hospital. Como siempre. Aquí estaré cuando hable mierda de todo. Le ofrezco y le ofreceré mi mano siempre. Y aquí estaré. Solo espero que mejore", fueron los últimos deseos que publicó el comediante en sus redes sociales.

