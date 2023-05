“Muy triste y con muchas ganas de llorar”, Mariazel conmueve a sus fans con este inesperado mensaje

Mariazel Olle Casals acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video con el que conmovió a todos sus fans pues se dejó ver visiblemente consternada desde su cama y confesó que todo el día estuvo triste y con ganas de llorar, sin embargo, mencionó que fue hasta el final del día cuando descubrió el motivo y envió un mensaje con el que se le hizo un nudo en la garganta a todos sus seguidores, quienes se volcaron con mensajes de apoyo y solidaridad para hacer sentir mejor a la querida “hermana disfuncional”.

Fue la noche del martes 17 de mayo cuando Mariazel difundió el video en cuestión a través de sus historias de Instagram y como se dijo antes, apareció recostada sobre su cama y comenzó revelando que tuvo un mal día debido a que no se sentía bien anímicamente, sin embargo, no sabía el motivo por el que se sentía así, por lo que intentó distraerse haciendo ejercicio y trabajando, pero nada pudo quitarle la sensación de tristeza con la que estuvo lidiando todo el día.

“Hoy desde la mañana he estado muy triste, muy angustiada y con muchas ganas de llorar, me fui al gym a ver si con eso se me pasaba, pero pues no, regresé a mi casa, su casa, a hacer unas menciones, a trabajar un rato, pero seguía muy bajoneada y pues, aunque de repente me pasa la verdad es que no es muy a menudo y sobre todo que no sabía por qué”, comenzó su video Mariazel.

Posteriormente la también actriz señaló que fue al final del día cuando finalmente descubrió el motivo de su tristeza pues confesó que su hermana le dijo que el martes 17 de mayo su madre, quien falleció, hace algunos años, hubiera cumplido 79 años, por lo que considera que, de manera inconsciente generó ese estado de melancolía y confesó que le hubiera gustado tener a su madre en esta etapa de su vida y fue aquí donde mandó un valioso mensaje dirigido a todos sus seguidores.

“Hace apenas unos momentos mi hermana puso en el chat familiar que hoy es el cumpleaños de mi mamá, entonces entendí todo, yo nunca sé en qué día vivo, no sabía que hoy era 17 de mayo, bueno, no lo sabía, pero en el fondo sí lo sabía, lo supe, qué curioso ¿no? Hoy mi mamá cumpliría 79 años, qué grande, 79 años, me hubiera encantado verla envejecer, ¿cómo se vería? Así como abuelita, que mi hija hubiera tenido a su abuelita cerca, en fin, cuiden a sus mamis, vayan ahorita y denles un beso de mi parte, son afortunados”, finalizó su video Mariazel.

Mariazel ha recordado a su mamá en distintas ocasiones en redes sociales. Foto: IG: mariazelzel

Hasta donde se sabe, la mamá de Mariazel, quien se llamaba María Dulos, falleció hace poco más de una década a causa de una enfermedad que aparentemente era cáncer y en algunas ocasiones la conductora de origen español ha señalado que el vínculo que tenía con su madre era más que fuerte, además, ha referido que la muerte de su progenitora ocurrió tan solo unos días después del nacimiento de su hija Laia, por lo que considera que su heredera “es una lucecita” que le dejó su mamá.

