Isaac Moreno: ¿Cuántos años tiene el nuevo y apuesto novio de Galilea Montijo?

Durante los últimos días el nombre de Isaac Moreno ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que se confirmó que es el nuevo galán de Galilea Montijo y como era de esperarse el interés por conocer más a fondo acerca de la vida del apuesto modelo español ha ido en aumento y una de las dudas más recurrentes que existen en torno a su figura es la de saber cuál es la edad del novio de la conductora de “Hoy”, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que se sabe sobre el también influencer.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que, de acuerdo con distintos portales especializados, Galilea Montijo e Isaac Moreno se conocieron hace aproximadamente un año gracias a un maquillista que tienen en común y debido a que tuvieron una gran conexión desde el principio se siguieron frecuentando, incluso, coincidieron en distintos eventos de la industria del espectáculo y hasta ahora se desconoce si el modelo español tuvo injerencia en el divorcio de la conductora y Fernando Reina, el cual, se hizo oficial en el mes de marzo, pero según la conductora ya no estaban juntos desde algunos meses atrás.

Los rumores de la relación entre Galilea Montijo e Isaac Moreno comenzaron un par de semanas después de que la conductora anunció su divorcio pues ambos fueron captados dando un romántico paseo y posteriormente, el español acompañó a la conductora a Las Vegas a cumplir con un compromiso laboral, no obstante, no habían dado muestras claras de tener un romance hasta que el pasado fin de semana se filtraron una serie de fotografías en las que se les pudo ver más que cercanos durante un viaje que hicieron a la playa, por lo que a la conductora no le quedó más remedio que aceptar que se estaba dando una oportunidad en el amor y para ello emitió una contundente frase: “me divorcie, no me capé”.

¿Cuántos años tiene Isaac Moreno, el nuevo novio de Galilea Montijo?

Como se dijo antes, una de las dudas más recurrentes en torno a la figura de Isaac Moreno es la de saber cuál es su edad y de acuerdo con una entrevista que él mismo ofreció para OTS Magazine UK, tiene 37 años de edad y es originario de Santa Cruz de Tenerife, una ciudad que se encuentra ubicada en las Islas Canarias, un territorio autónomo de España y de lo poco que ha platicado sobre su vida personal asegura provenir de una familia de pocos recursos, sin embargo, gracias a su tenacidad logró salir adelante y revertir su precaria situación económica.

Antes de dedicarse al modelaje, Isaac Moreno trabajó en Estados Unidos ejerciendo como Ingeniero Estructural, además, se sabe que también estudió Contabilidad y según sus propias declaraciones, incursionó en el mundo de las pasarelas gracias a que en alguna ocasión se quedó desempleado y decidió publicar fotos de su físico en sus redes sociales con las cuales, llamó la atención de distintas personas allegadas a la industria del modelaje y fue así como inició su fructífera carrera.

Cabe mencionar que, Isaac Moreno tiene un hijo se aproximadamente seis años y se desconoce si estuvo casado anteriormente, pero se espera que sea en las siguientes semanas cuando él mismo salga a aclarar todas las dudas sobre su vida personal y por supuesto sobre su relación con Galilea Montijo, quien está a pocas semanas de celebrar su cumpleaños número 50.

SIGUE LEYENDO:

Galilea Montijo ya había sido retratada con Isaac Moreno antes de anunciar su divorcio

Adamari López cumple 52 años: 5 fotos que demuestran que su belleza sigue intacta desde su debut como actriz

Galilea Montijo: estas 5 fotos de Isaac Moreno demuestran por qué la conductora de Hoy cayó rendida a sus encantos