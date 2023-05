"Me divorcié, no me capé", Galilea Montijo habla de su nuevo novio el modelo Isaac Moreno y su romántico encuentro en la playa

Luego que se filtraron las fotografías de Galilea Montijo con su nuevo novio, el modelo español Isaac Moreno, la conductora del Programa Hoy por fin habló al respecto y dio detalles de su vida amorosa.

Aunque muchos creían que sería este martes 16 de mayo cuando Galilea Montijo hablaría en el programa Hoy sobre su nueva relación amorosa, para sorpresa de muchos, la tapatía no apareció pues tuvo que grabar la presentación a prensa de “La Casa de los Famosos”, sin embargo, hoy miércoles 17 de mayo no se escapó y rompió el silencio sobre las fotos en las que aparece muy juntita con Isaac Moreno.

Fue durante la sección “La nota que anota”, cuando Galilea Montijo entre risas y bromas habló sobre su presunta nueva relación amorosa y es que fiel a su estilo, la conductora tapatía dijo que la cacharon “buscando pececitos”.

Ante este comentario, sus demás compañeros del programa Hoy, comenzaron a reírse y hacer algunos chistes como Tania Rincón quien le dijo a Galilea Montijo que “con razón se le veía una piel más sana”.

“¡Ay, qué gachos! Si me divorcié no me capé”, dijo Galilea Montijo a quienes le tomaron las fotografías.