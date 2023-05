Andrea Legarreta y Raúl Araiza opinan de Isaac Moreno, el nuevo novio de Galilea Montijo

Luego que hace unos días se rumoró que Galilea Montijo se estaría dando una segunda oportunidad en el amor con el modelo de origen español de nombre Isaac Moreno, este lunes 15 de mayo salieron a la luz unas fotografías en las que se confirmaría dicha relación.

Debido a lo anterior, sus amigos y compañeros del Programa Hoy, Raúl Araiza y Andrea Legarreta hablaron con la prensa al respecto y dijeron lo que piensan que Galilea Montijo está dándose una nueva oportunidad en el amor con este guapo modelo.

El primero en hablar sobre la nueva relación de Galilea Montijo fue Raúl Araiza quien se tomó unos minutos para platicar con la prensa, sobre la nueva relación amorosa de su amiga y compañera de trabajo.

“...aquí la mujer tiene todo el derecho de rehacer su vida y ser feliz, ambas personas, no puedo hablar de mi carnalita, hemos hablado en privado y lo único que sé es que está contenta, no he visto nada en especial”, dijo Araiza

Además el conductor aseguró que Montijo tiene todo el derecho de darse una segunda, tercera o cuarta oportunidad en el amor, pero pide a la prensa y a la gente en general que no la juzguen pues, los hombres si estrenan novia no reciben los mismos ataques que las mujeres.

Por otra parte, Araiza piensa que aunque las fotografías que salieron a la luz invadieron la privacidad de su amiga, asegura que “no lo va a tomar a mal” pues tanto ella como el presunto nuevo galán son adultos y ambos están muy guapos.

Fiel a su estilo, Raúl Araiza dijo que se veían felices “buscando conchitas”, sin embargo, “El negro” como le dicen de cariño al conductor reiteró en varias ocasiones que lo más importante es ver la sonrisa de Galilea pues ella se ve muy feliz.

Por su parte, Andrea Legarreta también fue cuestionada sobre el presunto nuevo noviazgo de Galilea Montijo e Isaac Moreno, sin embargo, a diferencia de Raúl Araiza, ésta no quiso hablar al respecto.

“¿Para eso me detuvieron?, ¿Para hablar de Gali? no…no tengo la menor idea, de verdad no tengo la menor idea, y no me corresponde decir nada de ella ni de nadie más”, dijo Andrea Legarreta