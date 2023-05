Unen fuerzas, Frida Sofía apoya a Ferka tras polémica ruptura con Christian Estrada

Pese a que hace unos años, Ferka y Frida Sofía hija de Alejandra Guzmán protagonizaron una pelea en redes sociales, debido a que la primera había iniciado una relación con Christian Estrada, misma que ya terminó y no de la mejor manera.

Pese a las fuertes ofensas que Frida Sofía hizo en contra de Ferka hace unos años, ahora la polémica joven se solidariza con la actriz mexicana e incluso ahora solo tiene buenos comentarios para Quiroz quien ha luchado en los últimos meses por su familia.

Fue a través de una entrevista que otorgó para la revista TvNotas donde la nieta de Silvia Pinal recordó que al inició de la relación de Ferka y Christian Estrada tanto ella como otras exnovias del modelo advirtieron a la actriz sobre él y que solo buscaba fama más no amor.

Sin embargo, aunque Ferka no hizo caso a las advertencias y ahora esté atravesando una situación difícil con el padre de su hijo, Frida Sofía asegura que es de admirar todo el trabajo que está haciendo la actriz pues además de solventar todos los gastos de su hijo tiene que luchas contra tanto señalamiento, mientras que Estrada está de romance con Alicia Machado.

“Un hijo cuesta, no solo económicamente, sino también mentalmente y veo que ella trabaja un buen, imagino la presión que debe tener ante tanto señalamiento, pero veo que lo ha manejado bastante bien, está saliendo a trabajar para proveer, mientras que él está ma%$# ve%$ como siempre, que es lo único que sabe hacer, entiéndase como se entienda, o ¿de dónde sale el dinero que gasta?”. dijo Frida Sofía a TvNotas

Por otra parte, Frida Sofía asegura que Ferka está diciendo la verdad pues cuenta que todo lo que ahora le hace Estrada se lo hizo en su momento a ella, es por eso que entiende perfectamente el coraje que tiene Quiroz.

Por otra parte Frida Sofía fue cuestionada sobre lo que piensa actualmente de Ferka ya que hace algunos años la insultó y criticó por no mantenerse firme en la decisión de terminar su relación con Estrada y darle una segunda oportunidad al modelo.

Sin embargo, Frida Sofía ahora tiene otra postura sobre Ferka y asegura que pese a que no siguió los consejos que ella le dió en un principió, es digno de admirar lo mucho que ha luchado y trabajado por sacar adelante a su familia.

“La verdad es que mis respetos para Ferka porque la chica es supertrabajadora, muy bien por ella. Se amarró los ovarios y ahí está peleando por su familia, ya se dio cuenta del tipo de mi$%$# que es este ca&%$& y de lo que es capaz y se puso las pilas, entonces me quito el sombrero, se ve que es buena madre y le ha tocado difícil. No entiendo cómo no hizo caso a la primera, pero muy su problema, cada quien la ca#$ a su manera, a su tiempo y todos nos equivocamos”. comentó Frida Sofía