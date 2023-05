"Pusiste al Pirata de Culiacán para salvar tu pellejo”: Fofo Márquez se lanza contra Hot Spanish

Si hablamos de personajes polémicos, no podemos dejar fuera de la lista al influencer Adolfo Márquez, mejor conocido como “Fofo” Márquez quien ha presumido de ser un joven multimillonario y en sus redes sociales comparte fotografías y videos de su ostentosa vida, sin embargo, el joven también ha ganado fama debido a sus múltiples polémicas.

La más reciente es su pelea con el youtuber Roberto González a quien conocemos como “Hot Spanish” y es que en los últimos días ambos polémicos hombres se han enfrascado en una guerra de declaraciones, sin embargo, “Fofo” Márquez acaba de enfrentar a González y lo culpó de haber puesto al “Pirata de Culiacán” para salvar su vida.

En días recientes Fofo Márquez aseguró que Hot Spanish podría ser responsable de la muerte de Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como “El Pirata de Culiacán”.

Y es que según Marquez, el youtuber Hot Spanish habría manipulado la situación aquel 18 de diciembre de 2017 para que fuera “El Pirata de Culiacán” quien recibiera los disparos y no él.

“¿Ya le contaste a la gente que tu pusiste al pirata de Culiacán para salvar tu pellejo?¿No verdad? pero yo me las sé todas, me las sé completas. Sino también niégalo, miénteme, porque no sales de tu casa. Solo vas a Plaza Patria y sales todo paniqueado. Yo te sé muchas cosas, te metiste con fuego papá” dijo Fofo Márquez