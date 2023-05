Exatlón México: querida exparticipante anuncia su embarazo en plena competencia

Sin duda alguna, Exatlón México no sólo se convirtió en el semillero de muchos atletas y la punta de lanza de muchos de la mayoría de los participantes, sino también algunos de ellos encontraron el amor y hasta formaron una familia.

Tal es el caso de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez quienes se enamoraron y se casaron en las tierras del Exatlón, y hace menos de un mes anunciaron el nacimiento de su primer hijo a quien llamaron Lían; ahora otros participantes de este reality show deportivo anunciaron en medio de la competencia que serán papás en los próximos meses.

¿Quiénes serán papás?

Fue este 15 de mayo que la familia de Exatlón México se enteró que un nuevo miembro está por llegar, y es que la más reciente temporada de la competencia ya está en su recta final, por lo que los finalistas recibieron a sus seres queridos.

Y fue justamente Heliud Pulido quien recibió la visita de su novia Pamela Verdirame quien fue participante de otras temporadas de Extalón México, y justamente aquí se enamoraron ambos atletas.

El amor que se tienen es tan fuerte y real que ahora los atletas están en la espera de su primer hijo; entre lágrimas Heliud confirmó que muy pronto tendrán entre sus brazos a su primogénito.

“Pam y yo estamos esperando un hijo”, así confirmó Heliud Pulido que será papá en Exatlón All Star.

Aunque era más que evidente, que Pam está en la espera de su primer hijo pues al llegar a la competencia lo hizo con un vestido rosa de maternidad el cual acentuaba su vientre, Heliud fue el indicado para confirmar la feliz noticia.

Para Heliud, las 15 semanas de competencia en Exatlón han sido muy distintas pues a diferencia de otras ocasiones esta vez el veracruzano tuvo el secreto de que será padre próximamente muy bien guardado, ya que no dijo nada a sus compañeros.

El atleta compartió con Rosique y los demás finalistas que antes de ingresar a esta nueva edición de Exatlón México, se enteró que él y Pam serían padres: “hubo una noticia que me cambió la vida, que me cambió la manera de ver las cosas, sabía que ya no solamente estaba luchando por mi, que ya no solo estaba luchando por la gente allá afuera…al final fue un secreto que decidimos guardar”.

Heliud recuerda que a lo largo de la competencia recibió algunos comentarios por parte de sus compañeros quienes aseguraban que él no tenía ningún tipo de compromiso con nadie refiriéndose a hijos, sin embargo, aún así el atleta no dijo nada del embarazo de Pam.

“Mucha gente me decía aquí que para mí era muy fácil estar en Exatlón porque no tenía ninguna carga o algo que cargar en mi mochila pero a veces uno tiene que guardar silencio y luchar con su batalla interna, y bueno ha llegado el dia, Pam y yo estamos esperando un hijo”, dijo Heliud Pulido

Foto: Ig @pameverdirame

Ante dicha noticia, sus compañeros del reality así como los familiares de éstos aplaudieron y se emocionaron con la próxima llegada de un bebé exatlón.

