¡Tammy Parra como un ángel! La influencer posa en las calles de la CDMX con enormes alas

Fue en el mes de marzo cuando la influencer Tammy Parra se convirtió en tendencia luego de confirmar que había dado por terminada su relación amorosa y compromiso matrimonio con Omar Nuñez, esto luego que salieron a la luz diversas pruebas que el hombre habría sido infiel a la famosa.

Desde entonces, Tammy se ha centrado en su carrera profesional y se ha impuesto retos personales, debido a esto es que la mujer nacida en Guadalajara aceptó recientemente posar ante el lente de una cámara muy sensualmente en las calles de la CDMX como todo un ángel, aunque esto le trajo algunos problemas.

Tammy compartió en sus redes sociales, algunas de las fotografías que Henry Jimenez Kerbox le tomó con unas enormes alas como si fuera un ángel, sin embargo la joven además de estos accesorios solo portaba lencería en color bblanco y unas zapatillas transparentes.

Aunque en sus fotos verdaderamente la joven parece un hermoso ángel, lamentablemente la gente que vive en CDMX no está acostumbrada a ver mujeres caminar con poca ropa en las calles de la capital, lo que provocó que la influencer fuera acosada por un hombre, esto sin contar los cientos de piropos que recibió, algunos de ellos muy pasados de tono.

Además de las faltas de respeto por hombres, Tammy también enfrentó criticas de mujeres que pasaban a su lado, sin embargo, a lo más fuerte que la influencer tuvo que darle frente fue a sus propias inseguridades.

"Al inicio no podía dejar de temblar y me estaba dando un ataque de ansiedad porque sentía que todos me estaban viendo, y sí, todos me estaban viendo", dijo Tammy