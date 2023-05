Mariazel sufre severas quemaduras y las muestra en redes sociales “me arde hasta la conciencia”

Mariazel Olle Casals causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que publicó un video el que dio a conocer que sufrió severas quemaduras solares y hasta las mostró en redes sociales, además, aseguró que su delicada situación se debió a que tuvo un descuido que calificó como una auténtica “estupidez”.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Mariazel difundió un breve video en el que apareció recostada sobre lo que parece ser un sofá y aunque no dejó ver su rostro sí mostró su torso y solo se le escuchó decir que había cometido la “estupidez” de leer bajo los intensos rayos del sol y debido a que se le fue el tiempo terminó sufriendo severas afectaciones en una gran parte de su piel.

“¿Están listos para ver la estupidez que hice hoy? Me quedé leyendo balo el sol, no medí el tiempo y miren esto, miren esto, si saben de algún remedio por favor háganmelo saber porque me arde hasta la conciencia” fueron las palabras que dijo Mariazel durante su video, en el cual, se levantó ligeramente el sostén para que se pudiera apreciar de mejor manera la magnitud de sus quemaduras.

Cabe mencionar que, tras su video, Mariazel alarmó a sus fans, quienes amablemente le pasaron distintos remedios para poder aliviar el ardor por las quemaduras solares que sufrió, sin embargo, hubo distintos seguidores de la también actriz nacida en Barcelona que le recomendaron ponerse en manos de profesionales y le sugirieron asistir con un dermatólogo para que le diera el mejor tratamiento a seguir en estos casos que pueden resultar sumamente incómodos por los malestares generados.

Este es el traje de baño con el que Mariazel se asoleó de más. Foto: IG: mariazelzel

Mariazel disfrutó de su familia antes de la tragedia

Previo a mostrar sus intensas quemaduras solares, Mariazel presumió a través de sus redes sociales que tuvo un relajante fin de semana en familia en alguna espectacular locación ubicada en Cuernavaca, Morelos donde la querida miembro de “Me Caigo de Risa” presumió algunos de sus mejores looks para cerrar la primavera con mucho estilo pues para empezar se lució con un moderno jumpsuit en color verde que será tendencia para cerrar la temporada de calor y posteriormente lució su estilizada figura con un impactante traje de baño en color amarillo desde la piscina, por lo que la querida “hermana disfuncional” se llevó decenas de elogios.

Hasta el momento, se desconoce si Mariazel retomará sus actividades habituales de manera normal o si se tomará el día para seguir disfrutando de su familia o para atenderse por sus quemaduras, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando ella misma se reporte y revele cuáles son sus planes para cerrar el fin de semana.

