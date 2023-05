Mariazel: así lucía la guapa conductora hace casi 20 años

Mariazel se ha convertido en una de las conductoras favoritas de la audiencia mexicana, pues tiene mucho carisma y es muy graciosa, además de que en redes sociales ha crecido tanto que es considerada una influencer, ya que sube de todo, sus mejores outfits, videos de risa y sus mejores poses. Sin embargo, en esta ocasión se volvió viral porque sus fans recordaron como se veía hace 20 años.

Es de las favoritas de la audiencia mexicana. Foto: @mariazelzel / Instagram. ???

La guapa conductora, estrella de "Me Caigo de Risa", que también ha participado en shows como "Está Cañón", con Yordi Rosado, y actualmente es una de las favoritas del canal de deportes TUDN e incluso viajo a Qatar para cubrir el Mundial de Futbol en 2022. Además, en Instagram posee más de 3.7 millones de seguidores.

¿Cuántos años tiene Mariazel?

En la actualidad, la nacida en España tiene 42 años, pero luce muchísimo más joven. La también modelo tiene una larga carrera en la televisión mexicana. Ella incluso comenzó con la actuación en teatro, como Caperucita Roja junto a Manuel "El Loco" Valdéz, Cuando era adolescente, Mariazel decidió viajar a Cataluña con el objetivo de explorar sus raíces y estudiar interpretación cinematográfica en la ciudad condal. Después de esta experiencia, regresó a México.

Se ve prácticamente igualita. Foto: Especial.

Más tarde fue porrista del Necaxa, en 1990 y también participó en proyectos como “Lo que callamos las mujeres” (2000- actualidad) y “Los Sánchez” (2004- 2006). En la actualidad es una de las conductoras favoritas de los mexicanos y en lo que respecta a su vida personal, en el año 2005, Mariazel tomó la decisión de iniciar su proyecto de vida personal junto al actor mexicano Adrian Rubio. Fruto de esta relación, tienen una hija llamada Laia.

Se logró sobreponer a las consecuencias de ese evento. Foto: Especial.

¿Qué le pasó a Mariazel?

Sin embargo, no todo ha sido perfecto, pues ha tenido que atravesar por una situación muy complicada, pues se tuvo que someter a varias cirugías estéticas y funcionales, luego de que en 2005 le dispararon en el rostro cuando salía de trabajar, aún no está claro si la intención del sujeto que se acercó a ella fue para asaltarla o secuestrarla.

Ha de mostrado tener mucho talento actoral. Foto: Especial.

Ella ha mencionado que recuerda que al defenderse, el hombre inmediatamente le disparó en la cara, justo en la barbilla. En ese momento, un desconocido la llevó al hospital para que recibiera atención médica. En la actualidad se encuentra muy bien y casi no hay rastro de ese terrible incidente. Ella no suele hablar del tema por obvias razones, pero en un a entrevista con Mara Patricia Castañeda reveló más detalles.

“Yo dije que me había pasado a los 19 años, pero me habla mi hermana y me dice que pasó cuando tenía 23 o 24 años, ellos se acuerdan mejor, tristemente, porque no es que yo lo haya bloqueado, pero es algo que siento que sucedió en otra vida”, señaló en esa ocasión.

