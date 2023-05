Respira profundo antes de ver cómo lucía África Zavala a sus 24 años, ¿estás listo?

África Zavala es una de las actrices más guapas y talentosas del entretenimiento en México, ha participado en muchas producciones y se ha ganado el cariño de muchos mexicanos, ahora se volvió tendencia porque sus fans recordaron cómo se veía en 2010, cuando protagonizó “Peregrina”, un melodrama en el que estuvo acompañada del actor Eduardo Capetillo.

Así luce en la actualidad. Foto: @afri_zavala / Instagram.

Y También para muchos es considerada una influencer de moda, ya que prácticamente a diario comparte sus mejores atuendos con sus más de 2.4 millones de seguidores, quienes constantemente están al pendiente de ella porque así pueden replicar su estilo, el cual es uno de los mejores.

No ha cambiado mucho. Foto: Especial.

¿Cuántos años tiene África Zavala?

En la actualidad la también modelo tiene 37 años, pero tenía 24 años cuando le dio vida a la gitana “Peregrina”, quien era una joven que vivía y trabajaba en un circo itinerante. Allí, conoció a Rodolfo y se enamoraron de inmediato, un secreto del pasado los unía. Ese proyecto hizo que la popularidad de la Zabala incrementara.

Siempre ha tenido muchísimo carisma. Foto: Especial.

Ella inició cuando tenía 21 años y protagonizó la serie “Bajo el mismo techo” y en 2008 obtuvo un papel en “Cuidado con el ángel”, con el cual demostró que es una de las mejores de México y el año pasado deleitó a sus fans en “Vencer al pasado”, con su personaje de “Fabiola Mascaró”.

Demostró que es una muy buena actriz. Foto: Especial.

África Zavala da vida a Mercedes de la Cruz

África no sólo tiene un gran talento como actriz, el cual la ha mostrado en múltiples ocasiones, sino también por su exitosa carrera como modelo a nivel internacional, ya que ha participado en múltiples campañas de renombre. Siempre se mantiene a la moda, lo cual siempre ha sido aplaudido por su audiencia.

Ahora su popularidad está de nuevo por los cielos porque da vida a Mercedes de la Cruz en “El señor de los cielos”, su personaje es uno de los favoritos de la audiencia; en esta serie comparte créditos con Rafael Amaya (encarnando a Aurelio Casillas), Carmen Aub (Rutila Casillas), Iván Arana (Ismael Casillas), Isabella Castillo (Diana Ahumada), Alejandro López (Súper Javi), entre otros más.

En lo que corresponde a su vida personal, ella ha mencionado que es muy feliz con su pareja León Peraza e incluso han tenido un hijo, sin embargo, ha dicho en diversas ocasiones que ambos consideran que no les hace falta casarse para consolidar su amor. También ha dicho que no necesitan la aprobación o un papel para ser felices, aunque no están cerrados a la idea, la cual podrían volver a pensar una vez que su pequeño esté más grande.

Constantemente sube fotos con su familia. Foto: @afri_zavala / Instagram.

